〈焦點股〉電器電纜族群大開銅樂會 華新、第一銅直奔漲停

國際銅價持續飆漲，倫敦金屬交易所 (LME) 26 日現貨每噸衝破 9700 美元，站上十年高點，加上近來家電漲價題材發酵，電器電纜族群因而成為多頭人氣指標，華新今 (27) 日早盤帶量攻上漲停，達 27.3 元，創 21 年來新高；銅片供應商第一銅持續獲買盤青睞，同步亮燈漲停，達 56.3 元。

銅價近來漲勢凌厲，單月漲幅近一成，市場看好第一銅營運直接受惠，電纜股華新、華榮、大亞因生產銅材，也可望在這波行情中受益，股價因此水漲船高。第一銅 (2009-TW) 今日盤中股價亮燈漲停，達 56.3 元，雖然漲停板並未鎖死，但買氣相當熱絡。

電器電纜族群表現強勢，盤中指數勁揚逾 6%，在上市類股中居冠，其中，華新 (1605-TW) 直奔漲停，達 27.3 元，為 2000 年 4 月以來新高價，截至下午 1 點前，成交量已達 27 萬張，人氣高漲。此外，億泰同步亮燈漲停，大亞、華榮、榮星、大山等個股，盤中均大漲逾半根停板。

市場認為，銅價飆漲，越上游廠商受惠程度就越高，因為擁有相對低價的備料庫存，不過，華新表示，由於公司是將原物料加工，原物料漲價確實能帶動營收成長表現，但實際獲利狀況仍需要觀察。然而，近來鉻價也持續攀升，目前未反映的鉻價每公噸 70 美元，後續仍有上調空間。