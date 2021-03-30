聯合再生取得宜蘭縣最大地面型案場 總建置量約10MW

宜蘭縣最大的地面型太陽能電站今 (30) 日舉辦開工動土典禮，太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 指出，該案場總建置量約 10MW，由旗下永梁負責案場開發、建置及維運，預計明年上半年就可完工發電。

聯合再生表示，永梁為 100% 持有子公司，目前已有 40.5MW 的電站開發權利，將持續開發、建置太陽能案場。

聯合再生指出，宜蘭羅東及五結案場為已封閉掩埋場，在建置太陽光電系統後，可減少豪雨直接沖刷掩埋場面、減少土石流失，此次總建置量約 10MW，完成後年發電量約 1226 萬度電，可供 3500 戶家庭一年用電量，每年減少碳排放量約 6242 公噸，等同 24 座大安森林公園的吸碳量。

聯合再生補充，此次以非侵入式建置工法，保留原地樣貌，採用 20 年以上的抗風結構、防腐性能等耐候性高的材料，解決掩埋場不均勻沉陷狀況，並使用自家生產的高效雙玻模組，抵抗台灣高頻率颱風，也讓封閉掩埋場，轉型成陽光綠電發電場，不僅將閒置空間再利用，更能兼顧環境保護與綠能教育發展。

董事長洪傳獻表示，集團是台灣最早開始開發建置太陽能電站的公司，近日集團國內標案累計得標量接近 200MW，可望對台灣綠電做出極大貢獻，另外，海外部分也已累積約 500MW 的開發建置量。

展望未來，洪傳獻看好，聯合再生將持續開發、建置及持有優質太陽能案場，以專業的管理團隊，為公司創造高而穩定的固定收益。