【Wen姐筆記】拚重返月線？電子別再跛腳 關鍵密碼站穩卡要緊

台股大盤失守月線 3 個交易日，昨日反攻 17000 點城池，但當沖盛行，尾盤未能收上 17000 點，以 16994.36 點作收，成交值 4959 億元。美股道瓊指數續創新高，台股有機會拚重返月線? 不僅傳產不能示弱，電子別再跛腳，至少得站穩 17053 點關鍵密碼，台股下周多方才有反攻機會! 關鍵點位為 16944、17023 與 17153 點。

台股今日再度挑戰 17000 點城池，下方 16944 成為是否有機會攻城射門的觀察位置，而 17000 點兩端哨站為 16988 與 17023，站穩才算正式收復 17000 點! 不過多方要扭轉劣勢，最好一鼓作氣衝過 17053 與 17100 點，17100 點兩端哨站為 17082 與 17114 點，儘速收復 17153 點，多方可化解危機，而 17200 點城池具有重要補給站意義，兩端哨站為 17182 與 17222 點，多頭如能順利收復，將有機會重返 17300 點城池! 中途站為 17255 點。

但如 16944 點未能守穩，意味多方連 3 日試圖收復 17000 點城池，依舊功敗垂成，需留意當沖與失望性賣壓湧現，恐回測 16900 點與 16853 點，16900 點，兩端哨站為 16888 與 16919 點，如再棄守 16853 點，對多方極為不利。恐回測 16800 點，兩端哨站為 16777 與 16823 點，如棄守需提防回測 16748 與 16700 點，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722，也是季線關前的最後防守區，棄守仍得提防續往季線靠近! 棄守需提防空軍再度來襲 ，恐再回測 16653 與 16600 點，16600 點兩端哨站為 16626 與 16579 點，如失守 16579 點，則將往 16500 點以下尋求支撐!

台股先前融資大增，加上當沖盛行，不安定籌碼大增，導致盤勢震盪幅度擴大! 今日多方雖有反攻機會，但又碰上周五「空軍日」，仍得提防不願抱股過周末的調節賣壓。台股本波疲弱的重要關鍵之一為跛腳電子，電子權值股能否帶隊反攻，為多頭大軍增添信心，同時電子佔大盤成交比重，也得儘速重返 5 至 6 成水位，才較有利於指數反攻! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)