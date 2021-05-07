操盤手看台股：短線看電子、波段看泛原物料

5/5 日曾提到目前台股將上升趨勢線跌破，盤勢已變得複雜。目前現階段的大盤 5/4 日的 K 棒高點 17328 點及低點 16647 點已初步構成一個區間帶，本波低點 16647 點破與不破，對於台股後市將有不同的效應。此處若以一次性的修正，走「以跌止跌」的模式，則 16647 點近日還有再破可能性，但是反而不會拖時間，對後續大盤的反彈有利；但若多方頻頻抵抗，走「以盤代跌」的模式，每天都有個股試圖反彈，但是續攻力道不佳，則不利籌碼安定，大盤的整理期會拉長。

由於台股本波拉回又急又快，上檔已有一定程度的套牢反壓，故個股一旦強攻，不僅當日容易收出上影線，而隔日常見黑 K 棒，即紅黑並列的現象，故要把操作週期拉長，不能只看 1~2 天，至少要看 3~5 天才有操作空間。以顯示卡的麗臺來看，股價 5/5 日攻上漲停，5/6 日卻下跌逾 7%，K 線呈現紅黑並列，若以區間帶來看，其實仍在橫盤階段；而以鋼鐵的中鴻來看，股價 5/4 日儘管收長黑 K，但 5/5 日隨即止穩，呈現強勢整理，果然 5/6 日突破區間帶後，旋即再次上攻。

目前受惠鋼市需求強勁，加上多國檢修減產效應下，鋼鐵供不應求情況持續，全年鋼價欲小不易，對於鋼鐵股有利，一路看好的中鋼、中鴻漲勢未完，後續可留意鋼鐵族群的比價效應。同步看好的散裝航運業，受到海岬型與巴拿馬型船運價持續增加的影響，BDI 指數續走高，這對散裝航運股也加分，看好的台航、裕民等可留意。至於爆發嚴重疫情的印度，由於身為全球第 2 大棉花及紡織服裝生產國，如果疫情無法獲得有效控制，後續將影響到相關生產，對於全球紡織品的供需將產生衝擊，故有替代效應的化纖業者，如遠東新、集盛、南紡等，近日股價也維持強勢，可列入追蹤。至於電子股以個股表現為主，當中受惠伺服器、數據中心、5G 手機需求看增，IC 載板營運看旺，相關的南電、欣興等值得期待。

連日談到因應目前震盪加劇的盤勢，擬定策略很重要，把資金分成短線及波段兩部分來配置的兩手策略正是為此而來。短線反映財報，以主機板的華擎為例，4/29 日其公布今年第 1 季財報，單季 EPS 達 4.14 元，創下單季新高，該數字公布後曾出現一波強攻，創下短線高點，但是近日股價已跌破當時的價格，顯見電子股容易隨著消息面波動，存在搶短機會，只是要適度見好就收。至於波段反映漲價，以前述泛原物料股為主軸，在報價未反轉前，波段就還沒結束。對於一個操盤手而言，想要抱住波段股，又要把握短線機會，最好的方法就是在短線與波段之間， 做好資金配置，兩者的進出時機拿捏不同，要多花時間掌握。(五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)



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