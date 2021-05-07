盤前財經大事搶先讀2021年05月07日

今日操盤前瞻

台灣 4 月進出口統計

中國 4 月財新服務業 PMI

美國 4 月非農就業報告

法說會：儒鴻、十銓、敦陽科、華新等

除權息：全訊

IBM 拔頭籌 宣布研發出全球首個 2 奈米製程晶片

IBM(IBM-US) 周四 (6 日) 宣布在晶片製程取得重大突破，聲稱已打造出全球首個 2 奈米製程晶片，為半導體研發再創新的里程碑。閱讀全文...

彭博：拜登或將延續川普「中國涉軍企業禁令」

《彭博社》週四 (6 日) 報導，拜登政府正對與中國軍方關聯的企業投資禁令進行初步討論，其中討論已下市的中國聯通、中國移動及中國電信，但目前尚未做出決定。閱讀全文...

聯詠 Q2 旺季營收上看 340 億元續寫新猷 毛利率 48% 超越聯發科

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 昨 (6) 日召開法說會，總經理王守仁指出，由於遠距互動趨勢延續，加上旺季來臨，第二季需求相當強勁，全產品線都將持續成長，估營收達 330-340 億元，續創新高，毛利率高標更上看 48%，超越聯發科 (2454-TW) 的 46.5%。閱讀全文...

台塑四寶 4 月營收續站高檔 南亞創新高、台塑寫次高

台塑四寶昨 (6) 日公告 4 月營收，雖然四寶銷量受不同因素影響，均較上月減少，但受惠石化產品行情持續上漲，4 月營收共 1388.72 億元，月增 0.4%，較去年同期大增 84%，其中，台塑、南亞分別寫下單月次高、新高成績，台化則攀 28 個月新高。閱讀全文...

TPK 首季純益 3.5 億元年增 7.82 倍 EPS 0.86 元

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 昨 (6) 日舉行線上法說並公布首季財報，受惠智慧型手機、平板電腦需求暢旺，加上業外匯兌利益挹注，首季稅後純益 3.5 億元，季增 45.17%、年增 782.28%，每股純益 0.86 元。閱讀全文...

鴻海 5/14 法說改採線上舉行 國瀚半導體成新焦點

鴻海 (2317-TW) 昨 (6) 日公告，為防止疫情擴散，5 月 14 日將召開的第一季法說會改採線上舉行，而最近印度疫情趨嚴、還有與國巨合資成立的國瀚半導體等，都會是此次法說會更新焦點。閱讀全文...