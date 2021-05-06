國銀3月獲利創14個月新高 中國分行虧損獨憔悴

金管會今 (6) 日公布，國銀最新海內外獲利狀況，整體國銀全行 3 月獲利 320 億元，雖然年增 76.1%，不僅創 14 個月來新高，也擺脫去年衰退窘境；也使累計首季國銀獲利 897 億元，年增 10.9%。不過，值得留意的是國銀中國分行 3 月卻出現虧損，是 2018 年 8 月以來、32 個月來首次見到虧損。

國銀獲利主要四大來源，包括國內總分行、OBU 國際業務分行、海外分行及中國分行。

其中，國內總分行 3 月大賺 223.9 億元，年增 1.42 倍，主要是投資收益挹注所加持。而 OBU 在 3 月稅前 83.2 億元，年成長亦達 73.2%。

不過，國銀海外分行和中國分行都表現疲弱，其中，海外分行 3 月只賺 14.2 億元、年減 37.7%，主要是香港分行單月多增提了 20 億元呆帳準備金。而中國分行是唯一未賺錢的，受到匯損影響，單月虧損了 0.9 億元，為 32 個月以來首見。

此外金管會還公布放款狀況，截至 3 月底，國銀放款總餘 32 兆 673 億元，較上月增加 2501 億元，逾放 725 億元，逾放 0.23% 較上月底增加 0.01%。

其中，國銀不動產放款比率落在 28% 至 29% 範圍，月增 2 家達到 9 家，另外有 1 家在 29% 以上，已接近拉警報水位。