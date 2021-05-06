電子股成交比重僅4成原因曝光 外資買賣超皆選低價轉機股

台股今 (6) 日大漲 150 點，收 16994 點。電子股成交比重僅 4 成多，從三大法人操作就可看出端倪，其中，外資無論買賣超，前 10 名都是不到百元的低價轉機股，賣超前 10 名個股中更只有一檔緯創是電子股，可見電子股遭受傳產、金融資金嚴重排擠。

外資持續賣超台股現貨 71.08 億元，投信則買超 16.11 億元，自營商與外資同調，賣超 17.79 億元，三大法人合計賣超 72.77 億元。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 4277 口至 16170 口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 4580 口至 34174 口。

外資買超前 10 名，中信金 1.5 萬張、永豐金 1.3 萬張、群創 1.2 萬張、台塑 1.1 萬張，其餘依序為友達、元大台灣 50 反 1、新光金、智原、偉詮電、宏碁；股價全數低於百元，其中不乏低價銅板股，偉詮電的 70.2 元是 10 檔中股價最高。

外資賣超前 10 名更明顯集中於傳產、金融，華新遭賣 3.59 萬張，陽明 1.9 萬張、大亞 1.3 萬張、開發金 1.2 萬張、台橡 1.07 萬張，其餘依序為長榮、華航、中鋼、緯創；股價也都低於百元，貨櫃雙雄的 80 幾元股價最高，面臨外資獲利了結。

不只外資操作有此趨勢，投信買超前 10 名也全數沒有電子股，且股價都未達百元，中鋼獲投信買超 1.4 萬張居冠，中鴻 1.1 萬張居次，其餘依序為南紡、長榮、台玻、中信金、裕民、陽明、新光鋼、富邦金。

投信賣超前 10 名，依序為友達、華航、群創、聯電、緯創、旺宏、矽創、華通、日月光投控、東和鋼鐵；雖然投信在賣超操作電子股較多，但也因此反應電子股今天賣壓沉重的情況。

自營商是唯一在買超之列看到百元股的法人，元大 S&P 黃金正 2 獲買超 1.3 萬張、元大 S&P 石油 1.2 萬張，其餘依序為中鋼、期富邦 VIX、華頓 S&P 布蘭特正 2、台橡、開發金、元大滬深 300 反 1、燁輝、欣興; 其中，欣興因為股價大漲超過 7%，收在 106.5 元、重返百元，為唯一百元股，也是自營商買超前 10 名中唯一的電子股。

自營商賣超前 10 名，元大台灣 50 反 1 遭賣 5.5 萬張、元大滬深 300 正 2 遭賣 1.1 萬張、元大高股息 1.1 萬張，其餘依序為永豐台灣 ESG、群創、國泰台灣 5G+、國泰永續高股息、富邦臺灣加權反 1、友達、聯電。

整體來說，電子股弱勢，而傳產股強勁的結構是近期台股常態，電子權值股低迷之下，台股加權指數已連續 2 天失守月線，聯邦投信指出，造成台股短線承壓是因疫情等外在變數影響，但基本面仍保持良好狀態，預估短線仍為整理格局，電子、傳產類股將快速輪動。