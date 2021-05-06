〈台塑四寶業績發表〉示警下游轉嫁高價成本有壓 購料氛圍轉趨觀望

台塑四寶今 (6) 日釋出第二季營運展望，歷經第一季的石化產品價格飆漲後，受到美國因暴風雪停工的產能逐漸恢復出口影響，加上高價石化、塑膠產品排擠下游廠商獲利，客戶無法轉嫁高價原料成本，市場購料氛圍轉趨觀望，台化預期，產品價格振盪及市場觀望氣氛仍會持續存在，不過，三寶仍維持第二季營收將較第一季成長的看法。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男指出，5 月因客戶無法轉嫁高價原料成本，需求減少，部分產品價格較 4 月下跌，加上印度疫情持續惡化，影響當地客戶購料及交期，但因 5 月開工率 94%、高於 4 月的 88%，產銷量增加，預估 5 月營收將與 4 月相當。

至於 6 月，林健男表示，因美國暴風雪停工的同業逐漸恢復出口，影響亞洲石化產品行情，營收估會低於 5 月；不過，整體而言，第二季各產品平均價格及開工率仍高於第一季，維持上月看法，認為第二季營收將較第一季成長。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭預估， 5 月營收將較 4 月小幅成長，整體第二季營收也會比第一季成長，本業營業利益可望再上層樓。其中，電子材料受惠市況持續熱絡，上游電子材料供給仍吃緊，供應鏈提高庫存，整體營收增加；化工產品整體營收估持平。

聚酯產品方面，吳嘉昭指出，第二季各大品牌廠商對 2022 年春夏市場普遍樂觀，加上中國廠寶特瓶回收絲市況良好，且紡織下游服裝需求逐步恢復，美國廠低熔點棉及複合棉也保持全能生產，加上進入夏季 PET 瓶用粒旺季，整體營收成長。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源指出，4 月營收出爐優於預期，而 5 月營收估將略低於 4 月，主要是麥寮 SM-3 廠進行年度定檢，及儲備後續所需庫存，預估第二季將較第一季大幅成長。

就整體市況來看，洪福源表示，高價石化、塑膠產品排擠下游廠商獲利，且需求及生產板塊的異動，使海運櫃艙皆缺，運價倍數上漲增加成本，進一步剝奪利潤，大家只期待新產能投產可壓低價格，因此 3 月初起，市場氣氛轉觀望，以 SM 為例，近 3 個月價格就呈現暴起暴落。

洪福源認為，運輸量能不足、運費高漲已成常態，加上近期疫情又趨嚴峻，中國家電、汽車生產均受晶片缺貨影響，疫情更打擊印度市場，這些變數多少抵銷各國的貨幣寬鬆政策。

洪福源指出，第二季產銷沒有第一季順暢，但受惠提早接單及差異化產品帶動，4 月營收仍有成長，5 月預估產銷仍不受影響，但產品價格振盪及市場觀望氣氛會持續存在。

台塑化 (6505-TW)

對於油價走勢，台塑化總經理曹明指出，5 月美國駕車旺季開始，配合歐美逐步解封，市場樂觀看待歐美夏季油品需求強勁復甦，預期油價將持續穩健，但美國與伊朗可能將有進一步協議，加上印度疫情短期難以結束，將使油價上檔承壓。

毛利方面，曹明表示，近期煉製毛利逐步回升；輕裂廠則由於近期輕油價格走強，下游石化價格回檔修正， 5 至 7 月適逢亞洲輕裂廠密集檢修期，石化原料價格維持穩定，輕裂廠仍可獲利。

