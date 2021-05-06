文．洪子晴

【理財周刊記洪子晴報導】放假期間，如果沒有足夠的預算或是長假可以出國，或許可以考慮到台灣各地走走，台灣擁有豐富的自然地貌、美麗的景色、特殊的島嶼，與多元的人文底蘊，許多忘憂旅遊景點能讓來自課業或工作的壓力完全得到釋放，山富旅遊看好國內旅遊市場的發展，在山林旅遊上，於各大國家公園、自然風景區、森林遊樂區打造全面的國旅網路，帶給每一位遊客深度且全面的旅遊體驗，將旅遊行程遍及原民部落、休閒農場、觀光工廠及國家風景區等，積極布局全方位的國內旅遊市場。

不論是登高或是遠眺，寧靜的森林裡，靜謐舒暢的感受是都市生活所不能及，遍及北台灣台七線出發的棲蘭、明池、拉拉山、角板山到台七甲線的武陵農場、福壽山、梨山等多處，山富旅遊每日發車團，要帶大家一起來看看台灣有哪些忘憂景點！

山富旅遊客製化秘境藏在全台裡

全省玩透透煩惱皆拋開

從山富擁有關係企業富裕人生遊覽車的優勢加乘，提供自家遊覽車與經驗豐富的司機團隊，更有著領先業界的「直達旅遊」玩法，一車到底，直達棲蘭山莊、明池等地；而台三線上的石門水庫、小烏來、蜜月農場、拉拉山、達觀山莊等遊程，也都做到每日保留房，１日到多日遊程皆暢玩無阻，讓遊客在今年夏季也能輕鬆避暑、安心遊玩。

向中部延伸，則是有司馬庫斯及鎮西堡的原民部落文化體驗；雪霸國家公園、參山國家風景區的觀霧旅遊；東勢林場、谷關、新社、梨山風景區的自然景緻；清境農場、埔里、武界及日月潭的文化巡禮，舉凡重點區域路線，透過專業的導覽解說，加深在地意象，提升旅遊層次。

南台灣，西拉雅國家風景區、走馬瀨休閒農場、中埔曾文水庫的美麗景觀；茂林、六龜、寶來瑪家村、三地門等的原民部落林下經濟應用；大鵬灣國家風景區、墾丁國家公園的海洋休閒旅遊都相當適宜前往旅遊，花東地區也同樣為良好的旅遊發展地區，須提前預約且限制人數的山月吊橋，也同樣有著極高的詢問度與出團量。

而在離島旅遊的商品上，山富每日保有澎湖、金門及馬祖去返機票，可提供長短天數的旅遊搭配，充分滿足旅遊組團或是小包團及自由行旅客的需求；小琉球、綠島、蘭嶼等重點區域也都有充分的合作飯店與機位；近期正夯的基隆嶼及龜山島也都有登島遊的行程商品，需提前申請登島的龜山島，也做到了每日可登島的佳績。

客製化行程提供各類型客戶需要

你是否每過一段時間，就想來趟放鬆心情的旅行？卻苦無時間整理資訊，以至於遲遲無法動身？不妨交給全領域旅遊業務經營的專業團隊，山富旅遊在補助的基礎上，全力深化旅遊的意義，以旅客需求為出發點，山富與廠商、顧客建立長期配合，進行客製化行程，讓旅遊不是一次性的消費，一次次的寶島遊，體會台灣多元文化、多樣自然地貌之美。

目前各大企業、社團協會、人民團體，在員工旅遊、會議旅遊的需求也逐步增加，無論是一日遊或深入在地景點，皆可在山富旅遊找到精彩合適的玩樂行程，讓你不必親自開車，就能暢遊台灣旅遊勝地，山富旅遊是由一群專業的經理人帶領，不僅提供團散服務，更有企業差旅及電子商務線上經營，建立起客戶的信賴與互動，並有全天候的客戶服務，旅遊商品齊全，遍及全台國內 368 鄉區，不只滿足旅客的需求，更透過體驗的感動提升旅遊價值，採取深度化的旅遊經營模式。

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來源：《理財周刊》1080 期

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