阿性力促兩性親密產業健康化

文／沈安玨

今年創立第二十年的凱爾莎集團，是由資工背景的陳秉楓與師範特教背景的方佩群夫妻所共同創辦。陳秉楓專精於程式系統，更是網路行銷元老，2002 年投入電商平台創業，就已看好兩性親密健康產業的商機，設立阿性情趣品牌，2006 年正式轉型進入兩性親密輔具市場，鑑於當時這類型的店面都是昏昏暗暗的，到店裡消費似乎是一件很彆扭的事。於是 2010 年陳秉楓決定在高雄建國商場開設第一間實體店面，採明亮色系的裝潢，希望將品牌朝精品化模式經營，並建立起使用親密輔具是正向、健康的觀念。

陳秉楓與方佩群在婚姻關係經營中，深刻體悟到兩性親密關係有更多層面的需求，進而發展出多元且跨產業的經營方向，期望結合資訊、科技、社群、教育、娛樂、大數據、醫療、生技保養等各方合作，向國人傳達正向的兩性健康教育，打造兩性親密大健康生活圈。

全通路的創新商業模式 震撼市場

一有創新點子就會馬上試著執行的陳秉楓，在 2019 年底大膽導入 AI 智能販售機，並開放加盟，開啟兩性親密輔具進入二十四小時皆可在無人商店購買的新里程碑。目前阿性除了有電商網購平台 (r-Xing on line)，二十一間實體店及近五十間的雲端智能無人商店外，並即將與外送平台合作，提供消費者更多元、便捷的購買管道，即時享受親密關係。

近年在兩性親密健康議題的專業宣導，以及社會風氣加速開放下，超過 85% 的民眾已不再排斥或是羞於談論性，也有越來越多知名藝人及醫界專家投入親密輔具產業。陳秉楓認為這是非常好的現象，當大家用健康的態度來看待兩性產業，就會更正視自我意識及自我身心的愉悅滿足。

阿性以明亮溫暖的亮桃紅色作為品牌視覺，重視門市人員的招聘與教育，採購有設計感、高質感的商品，成功扭轉大家對於親密輔具的觀感。同時也大方與無人店加盟主共享大數據分析，投入教育訓練輔導加盟主，依不同商圈特性調整商品陳設及行銷策略，並提供專業設計的行銷素材供加盟主經營社群。

為了拉近與年輕族群的距離，阿性也跟群募平台嘖嘖、好物研究室合作，利用這個群體喜歡嘗鮮、分享，追求知識性的特質，以有趣的圖片、影片及講座、論壇與社群等經營，成功提升在年輕族群心中的品牌好感度。

考量到還是有不少消費者習慣到門市看過商品後，再回到網路上訂購的習慣，陳秉楓在官網架構下，貼心的為加盟主設定各自的電商平台 ID，當消費者在無人商店瀏覽後，想要回家後下訂，店內都有 QR code 方便消費者直接掃描連線至官網，同時也已設定好追蹤碼，消費者下單後便可知道是從哪間加盟店導流的，公平合理的再分潤給加盟主。

陳秉楓表示，無人店毛利率平均約有 57-62%(不含管銷成本)，加上投入門檻低，系統化的管理方式，可讓加盟主很快上手。另外，店面所需坪數不高，加上裝潢設計成本低，若加盟主想更換新址，搬移也相對便利。

因投入風險相對較低，吸引加盟詢問者眾，2020 年全台已有四十間門市，2021 年預計將會再開設超過四十間加盟門市。門市據點初期多在人口紅利高的六都，今年起將開始走入二線城市。

產學研攜手 共推兩性健康教育

教育體系出身的方佩群，深知兩性健康議題必須是全方面的推動，特別是大人要有健康的心態，才能給予小孩一個健全的兩性教育環境。因此阿性長期與專業心理諮商師合作，不僅提供員工正確的教育訓練，若顧客有親密關係上的問題，也會建議顧客別因為害羞而不敢接受諮商，反而錯判情勢，錯失修復與伴侶情感的機會。

同時，阿性也與專業泌尿、婦科醫師、協會等，共同舉辦兩性健康相關論壇，方佩群表示，經過多場活動下來，觀察到家長參與率有逐漸提高的趨勢，顯見社會越來越正視這個議題。

為了提供消費者更完整的體驗，阿性也不斷的開發周邊相關產品，國際品牌也挑中阿性華人區獨家合作，阿性將花費巨資「複刻」國際品牌專櫃，在北高兩市，首推「國際品牌旗艦店」，並與國際穆拉德博士品牌等合作的生技產品及美妝保養產品，將逐步佔整體營收的 20% 左右，預計 2021 年將與知名時尚設計師推出情趣性感服飾品牌，讓顧客有更全面多元的選擇。

▊凱爾莎集團創辦人陳秉楓與方佩群夫婦。

來源：《理財周刊》1080 期

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