〈TPK法說〉首季純益3.5億元年增7.82倍 EPS 0.86元

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (6) 日舉行線上法說並公布首季財報，受惠智慧型手機、平板電腦需求暢旺，加上業外匯兌利益挹注，首季稅後純益 3.5 億元，季增 45.17%、年增 782.28%，每股純益 0.86 元。

宸鴻首季營收 291.86 億元，季增 14.5%、年增 3.53%；毛利率 2.86%，季減 1.71 個百分點、年減 0.73 個百分點；營利率 0.23%，季減 0.46 個百分點、年減 0.15 個百分點，在業外匯兌、處分利益挹注下，單季稅後純益達 3.5 億元，季增 45.17%、年增 782.28%，每股純益 0.86 元。

產品組合方面，宸鴻首季 7 吋以下小尺寸產品營收季增 110.3%，比重也大增至 27%；7-11 吋平板、筆電產品需求也持續暢旺，單季營收季增 29.8%、比重達 29.8%；11-16 吋筆電產品則受季節性調整，季減 16%，比重則降至 38%；16 吋以上教育、商業白板產品營收、比重則略微持平。

宸鴻今也公告 4 月營收達 91.77 億元，月減 4.13%、年減 16.7%，累計今年前 4 月營收達 383.62 億元、年減 2.16%。

另一方面，宸鴻也與台北富邦銀行等銀行團簽訂三年期 1 億美元聯合授信合約，將用於償還既有金融機構借款、充實中期營運資金需求。