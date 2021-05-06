〈焦點股〉宏碁Q1獲利報喜股價奔漲停 集團股活蹦亂跳

筆電大廠宏碁 (2353-TW) 首季財報繳佳績，稅後純益衝上 27.43 億元，年增近 4 倍，每股純益 0.91 元，創逾十年來單季新高，帶動今 (6) 日股價直奔漲停，收復所有均線，集團股表現也活蹦亂跳，建碁 (3046-TW)、展碁國際(6776-TW) 漲勢都相當強勁。

受惠遠距商機延續，宏碁首季稅後純益 27.43 億元，季增 37.7%、年增 391.61%，每股純益 0.91 元，創下 2011 年第 1 季以來。宏碁首季業外挹注約 9.69 億元，其中，匯兌利益高達 9.36 億元，其餘則是利息收入、財務成本淨額。

宏碁日前從 9 年高點回落後，股價陷入盤整，在獲利報喜的激勵下，今日湧進大量買盤，股價亮燈漲停，達 35 元，一舉收復 5 日線、10 日線及月線，午盤成交量能已超過 6.9 萬張，仍有逾 1.1 萬張委買高掛。

在宏碁登高一呼下，集團股同步受到買盤青睞，建碁 (3046-TW) 早盤勁揚逾 9%、逼近漲停價，盤中漲勢收斂，但仍上漲逾半根停板，展碁國際 (6776-TW)、安碁資訊 (6690-TW) 也都在平盤之上表現。

宏碁持續推動子公司上市櫃計畫，將釋出旗下子公司海柏特約 460 萬股，據了解，海柏特計畫在今年第 4 季申請公開發行 (IPO)，明年第 2 季登興櫃，2023 年第 2 季進一步申請上櫃。