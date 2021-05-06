股市名嘴涉操縱股價 不法獲利逾4000萬元 7人獲交保

台北地檢署調查，邱姓、馬姓證券分析師等人涉嫌在財經節目上解盤、推薦個股，並以虛偽掛單方式拉抬股價，使得投資人誤信追高，分別操作 32 檔股票長達 1 年，不法獲利超過 4000 萬元，經複訊後，7 名被告今 (6) 日以 20-300 萬元不等交保，全案朝違反《證券交易法》操縱股價罪方向偵辦。

根據檢調調查，邱姓、馬姓證券分析師為電視台財經節目特聘分析師，每日輪流上節目講解股市走勢及行情，同時也會推薦特定個股。事實上，馬男、邱男勾結多名股市作手成立 10 人群組，從去年 4 月起，由邱男哥哥等人提前大量買進特定個股，藉此拉抬股價。

待隔天早盤節目開播，再以漲停價虛偽掛單買入，其他成員也配合以漲停價或相對高價掛單賣出。同時，邱姓、馬姓分析師在節目上播放前一個交易日的 K 線圖，營造行情大好的假象，使得市場散戶誤信追高，作手伺機出脫持股牟利，透過此手法反覆操作一年，多達 32 檔個股，不法獲利共計 4000 多萬元。

北檢指揮調查局桃園市調處昨天兵分 10 路搜索邱、馬等 10 名涉案嫌疑人處所，全案朝違反《證交法》操縱股價罪嫌偵辦。

經檢察官複訊後，諭令邱姓、馬姓分析師各以 80 萬元、100 萬元交保，邱姓群組成員 300 萬元交保，鍾姓群組成員 100 萬元交保，其他 3 人各以 20 萬元交保。