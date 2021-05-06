利率與違約率雙低環境 高收益債重拾資金動能

低利率環境讓市場持續追求收益率，根據投信統計，美高收違約率已大幅回落至 5.9%，預估未來一年可望持續降至 2.5%，在低利尚未反轉下，財務體質轉佳的美高收債市，可望繼續吸引資金挹注。

根據統計，全球主要債券商品的收益率，以美國高收益債為首，達 4.3%，其次是新興市場美元債的 3.7%，歐洲高收益債則排名第三，僅 3.3%，顯示美高收益債相對受資金青睞。

PGIM 保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，隨著股市來到高點，美國財政部 4 月初公布的稅改計劃細節，計畫期望在未來 15 年增加 2.5 兆美元的額外稅收，以支應拜登政府提出的 2.35 兆美元基礎建設計劃，同時將透過加稅來遏止海外企業的避稅行為。

張世民說，從長線角度來看，該政策有助於美國內需更上一層樓，只是短線震盪難免，而具高息保護的美國高收益債，有望成為美股之外另一個參與美國景氣成長的標的。

在報酬率部分，各類高收益債券近 5 年年化報酬率，以美高收的 9% 最高，全高收 8% 居次，而美高收又有能搭上美國景氣復甦順風車的優勢，在企業體質改善，違約率持續下滑，財務體質評價中等且具有改善潛力的公司，將成為資金聚焦重點。

張世民指出，整體高收債以能源企業發債為大宗，但在現行各產業皆復甦的環境，不應大幅重壓能源產業，而是考量各債券的相對投資價值及整體下檔風險。

柏瑞全球策略高收益債券基金經理人邱奕仁表示，全球經濟仍處於量化寬鬆的低利環境，加上景氣持續復甦、高收益債違約率下降、信用評等改善，替高收益債市營造良好的投資氛圍。

邱奕仁指出，受惠於疫情復甦的循環性產業，像是旅遊、休閒、博弈以及住宿等，預期將有相對突出的表現；至於能源產業則是在沉寂 5 年後再度浮現吸引力，且歷經疫情洗禮後，產業體質甚至比疫情前來得更好。