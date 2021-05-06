柏瑞境內首檔全球高收益債券基金 理柏大獎二連霸

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 成立於 2008 年 8 月，是台灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯、歐債危機和新冠疫情，三大空頭事件洗禮的境內全球高收益債券基金。

雖然基金剛成立時就遇到了金融海嘯，規模曾經一度掉到新台幣 4.5 億元的清算邊緣，然而柏瑞固定收益團隊倚靠堅實的操盤能力及韌性，捱過探底壓力，面對境外基金毫無懼色，力挽狂瀾，規模持續成長，翻身成為廣受歡迎的境內高收益債旗艦基金。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 秉持由下而上的基本面選債原則，遍及成熟與新興市場標的，為風險把關，締造境內同類型基金績效前段班好表現，2020 年更獲得理柏(Lipper)、《指標》、《亞洲資產管理》雜誌等多項國內外大獎殊榮 *。

本基金是台灣境內成立最久的高收益債基金，逾十年的市場多空考驗，長期操盤績效卓越，本基金美元累積 A 級別，不僅在近一年、兩年、三年甚至是近五年長期基金績效，締造績效排名皆於同類型平均前四分之一的好成績（表一），可謂高收益基金界中的模範生。

2021 再獲理柏台灣基金獎－「環球高收益債券 (當地貨幣)」類別，三年期、五年期的兩座大獎，展現理柏對柏瑞高收益債券投資管理團隊，紮實堅強的研究操盤實力高度肯定。

特別值得一提，Lipper 台灣基金獎 2020 年首度新設「環球高收益債券 (當地貨幣)」的獎項（在此一類別需要有至少 10 檔符合條件的基金，才能新增獎項），柏瑞全球策略高收益債券基金Ａ類型 (新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，成為此一類別於 2020 年設立後唯一得獎的高收益債基金，2021 再度蟬聯三年期、五年期獎項，創下難能可貴的紀錄。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁表示，從基本面來看，全球經濟仍處於量化寬鬆的低利環境，加上景氣持續復甦、高收益債違約率呈現下調趨勢、且高收益債企業的信用評等改善，都為高收益債市營造良好的投資氛圍。

從企業與產業角度來看，柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁指出，受惠於疫情復甦的循環性產業，像是旅遊、休閒、博弈以及住宿等，預期將有相對突出的表現。

另外，能源產業在沉寂 5 年後再度浮現吸引力，目前的能源產業體質甚至比疫情前來得更好。本基金相對看好能源與循環消費產業，配置以 BB 等級債為主，低配 CCC 級債，並持續減碼通訊產業。但上述配置仍會隨市況而做調整，且須留意高收益債市仍有相關風險。

柏瑞投信致力超越客戶期待，為提供投資人更多樣化的選擇，本基金提供台幣、美元等 5 種幣別選擇，還提供累積、配息級別。同時，更首創免收分銷費的「後收 N 級別」，藉由長期投資省下成本，化為長期較佳獲利機會。

* 資料來源：Lipper，《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券 (當地貨幣) 類別)- 三年期、五年期」，2020/4、2021/4。指標雜誌，「全球高收益固定收益 - 同級最佳」，2020/1。亞洲資產管理雜誌，「美國高收益 - 3 年期」，2020/1。

本基金績效表

累積 報酬率 1 年 2 年 3 年 5 年 成立以來 台幣 A 級別 (%) 15.36 4.46 9.97 19.38 46.74 同類型平均 (%) 12.5 1.95 6.29 12.02 -- 同類型 四分位排名 2 1 1 1

累積 報酬率 1 年 2 年 3 年 5 年 成立以來 美元 A 級別 (%) 18.82 10.67 15.12 32.15 44.21 同類型平均 (%) 16.23 7.8 12.16 24.76 -- 同類型 四分位排名 1 1 1 1

累積 報酬率 1 年 2 年 3 年 5 年 成立以來 人民幣 A 級別 (%) 19.45 11.96 17.28 40.76 39.21 同類型平均 (%) 17.12 9.56 14.65 33.52 -- 同類型 四分位排名 2 1 1 1

資料來源：Lipper，截至 2021/4/30，此處表格分別以同類型之台幣、美元、人民幣計算。同類型基金分類依據，是投信投顧分類「海外債券 - 高收益 - 全球型」。台幣 A 級別成立日：2008/8/1、美元 A 級別成立日：2016/1/27、人民幣 A 級別成立日：2014/9/18。

以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110142)