全新Q1三率三升 EPS 1.22元創新高

砷化鎵廠全新 (2455-TW) 今 (29) 日公告去年財報，受惠 RF、車用 LiDAR 出貨暢旺帶動下，單季繳出三率三升成績，單季稅後純益 2.24 億元，季增 53.65%、年增 59.38 %，每股純益 1.22 元，創下歷史新高。

全新第 1 季合併營收 8.89 億元，季增 17.43%、年增 36.88%，毛利率 42.65%，季增 1 個百分點、年增 1.66 個百分點，營益率 31.69%，季增 4.98 個百分點、年增 6.07 個百分點，稅後純益達 2.24 億元，季增 53.65%、年增 59.38 %，淨利率 25.27%，季增 5.96 個百分點、年增 3.57 個百分點，每股純益 1.22 元。

全新近年持續布局微波、光通兩大應用領域，客戶涵蓋美國、中國，受去年美中貿易戰轉單效益下，首季手機射頻元件 (RF) 需求強勁，加上車用光達 LiDAR 出貨暢旺，單季出貨超越去年全年，帶動營運創下歷史新高，統計目前全新 RF 占比達 85%、光通相關營收則占約 15%。

展望本季，全新表示，隨著 5G 滲透率提升、WiFi 6 應用、5G PA 放量，加上 3D 感測 VCSEL 動能恢復下，營運將持續增溫，產能利用率維持近滿載，也已將部分機台轉作生產，全年維持雙位數成長目標。