中國信託社會責任債完成定價 擬發行10億元

社會責任債券將於 5 月 18 日掛牌交易，中國信託商業銀行響應政府推動臺灣永續發展債券市場，完成臺灣債券市場第一檔社會責任債券送件，今 (5) 日取得主管機關櫃買中心資格認可及定價，發行新臺幣 10 億元、5 年期、票面利率 0.43% 的金融債，是中國信託銀行繼去 (2020) 年 11 月發行第一檔可持續發展債券後，再度獲得專業投資人超額認購。

中信銀行積極響應政府政策，2017 年發行第一檔綠色債券、2020 年發行第一檔可持續發展債券，今年再度發行第一檔社會責任債券，相較綠色債券著眼減緩氣候變遷等環境議題，社會責任債券主要是對人與社會的關懷。

中國信託表示，本次發行社會責任債券募得之資金，主要用在社會經濟發展和權利保障相關的放款，包括：社會公平的補助及社會福利保障等專案，展現中國信託善盡企業社會責任及推動永續金融發展的決心。

櫃買中心今年推動社會責任債券，與 2017 年的綠色債券、2020 年的可持續發展債券 (Sustainability Bond) 整合為永續發展債券 (Sustainable Bond)，不僅健全永續發展債券的發行與掛牌制度，更建立完整的櫃檯買賣制度，為台灣資本市場重要里程碑，市場參與者不只容易了解台灣永續板債券，更能與國際接軌。

中國信託強調，去年發行的可持續發展債券及今年的社會責任債券，均獲潛在投資人主動詢問且超額認購，顯示近年來越來越多的投資人於投資評估與決策過程中，將 ESG 的作為列入重要考量。

中國信託表示，該行致力實踐聯合國永續發展目標推動永續金融發展，近年來完成多項永續發展債券市場指標案件。