〈是方展望〉第4棟IDC機房2023年啟用 客戶已下訂逾3成空間

中華電 (2412-TW) 旗下小金雞是方 (6561-TW) 董事長吳彥宏今 (5) 日表示，既有 3 棟 IDC 機房使用率滿載，隨著雲端網路需求擴大，第 4 棟 IDC 機房將在今年下半年動工、2023 年底啟用，將增加 50% 機房使用面積，新機房初期使用量有望超過 3 分之 1，主要都是國際級客戶。

是方為提供客戶高用電機櫃服務、滿足 IDC 中長期業務發展需求，新建的 IDC 機房佔地 5000 坪，為地上 7 層、地下 2 層建物，規劃 1800 個機櫃，目前正在進行建物都審與建照申請作業，預計下半年動工、2023 年完工啟用。

吳彥宏表示，目前既有 3 棟 IDC 機房使用率達 99.4%，供不應求狀況下，後續會收回部分租賃機櫃，針對價格、規模等進行調整，滿足客戶需求。

總經理劉耀元指出，由於機房優勢在於能成為國際公有及私有海纜系統介接中心，目前有與多家國際客戶洽談新機房使用空間，預期 2023 年新機房啟用後，使用率有機會超過 3 分之 1，後續不排除再建置第 5 棟 IDC 機房。

是方為追求快速、彈性的跨國服務，正在規劃全新智慧交換連結服務平台 (CIX)，劉耀元提到，透過 CIX 可與東協合作夥伴，相互支援提供服務給企業客戶，如台灣客戶需要海纜連接到菲律賓機房購買當地網路，或是越南台商需要 VPN 連回台灣等，皆可利用 CIX 平台，企業除最短時間內取得服務，也為是方爭取更多跨國商機。