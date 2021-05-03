國旅持續發燙 大東北角IG打卡秘境就是這

自 2020 年初爆發新冠肺炎疫情之後重創旅遊業者，就目前國際觀察要回到疫情之前的旅遊水準至少要到 2024 年以後才看得到曙光，因此國內旅遊業者紛紛積極轉型開發國內旅遊行程，而旅遊業龍頭雄獅 (2731-TW) 更是積極開發國內深度旅遊，過去雄獅積極帶台灣旅客造訪全世界，現在轉型希望把全世界的旅客帶來台灣，體驗台灣獨有的人文與生態之美。

雄獅近期積極與東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處合作推廣觀光，致力串聯區域內新北 4 鄉鎮及宜蘭 10 鄉鎮，依據各鄉鎮不同的天然資源及歷史際遇，推出了多條包山包海、二日遊以上的夢幻遊程，東北角管理處期盼能結合區域內豐富的山林、海洋環境及獨特的在地文化，彙整食、宿、遊、購、行的觀光資源，帶旅客從山玩到海，深入體驗東北角在地的人文風情。

遊則推薦五峰旗瀑布與抹茶山，由於瀑布後方有五座山峰並列，像極了三角形的旌旗，故名為「五峰旗」。風景區並闢有三層攔砂壩，非常適合露營烤肉、戲水，是夏季消暑勝地。而登山步道途中有一條岔路可以到達聖母亭及聖母山莊朝聖。約走 20 分鐘就能來到 「聖母朝聖地」，而後方步道就能一路通往抹茶山登山口通天橋。到了通天橋就是抺茶山的登山入口，走約 1.6 公里多的山路，就可以抵達聖母山莊小木屋還有觀景平台，這裡就是神級景點抹茶山的最佳拍攝地點。

(圖: 業者提供)

走完瀑布拍完抹茶山再帶領著大家走進金雙甡花卉農場，金雙甡花卉農場是由雙胞胎兄弟張甡金與張甡融共同經營，整個農場占地面積約 800 坪左右，絕對滿足大家對花卉的好奇心，在這裡各式各樣花草樹木應有盡有，透過張老闆的細心導覽可以讓愛花者了解花卉生態之外對於想找尋特殊樣式植栽的愛花者絕對滿載而歸。

(圖: 業者提供)

而金雙甡花卉農場的對面就是波的農場，是全台唯一以食蟲植物及雨林為主題的生態農場，園內有超過 60 種豬籠草，還可以在這裡體驗吃豬籠草果凍，農場甚至打造了一座隱藏版天空步道，兩側完全沒有任何扶手，挑戰旅客的膽量。

(圖: 業者提供)

在食的部分推薦以恩的店，原址為雷公埤活魚炭烤，在 2019 年 3 月起由第二代全新團隊經營，鹽烤活魚更是行家店內必點招牌，而以恩的店就在這雷公埤旁邊，雷公埤是一個天然湧泉的灌溉湖泊，在雷公埤可以釣魚、可以玩水、在以恩的店用餐還可以搭配美景。

(圖: 鉅亨網張藝懷攝影)

行的部分推薦宜蘭冬山鄉的三奇美徑，被稱為宜蘭版的伯朗大道，冬山鄉三奇村以稻作生產為主要經濟來源，田間道路仍保持原始風貌，因沿途有不少 S 型的蜿蜒田間小路，加上沒有視線的干擾，望出去的視野相當開闊，而稻米收割前大片黃金稻穗的美麗景緻，吸引了不少攝影愛好者前來取景，也躍升為 FB/IG 的熱門打卡景點。

(圖: 野旅行提供)

另外推薦宜蘭全新景點！佔地 6000 坪的療癒生態園區「赫蒂法莊園」於 2021 年開始試營運，莊園是亞洲首座結合樂活養生、醫學美容與生態園林科學的生技觀光園區，園內特別請設計師設計生命之樹造型鏡池，在池上則設有一座夢幻空中城堡，吸引網紅與民眾搶拍打卡。

(圖: 赫蒂法莊園提供)

購則推薦文青風巴洛克觀光工廠 (超品起司烘焙工坊)，超品創辦人王振昌，14 歲開始學麵包，從宜蘭蘇澳當麵包學徒為起步，自己找遍國外書籍，研究各種花式做法，並且花費不少時間研究糖花、造型，「超品」藝術蛋糕開始聲名大噪，而超品總經理王柏翔說，當初創立 CP 品牌就是希望沿用超品來取名，除了傳承之外，透過品牌年輕化帶給新一代年輕人有不同選擇。並將工業風穀倉與歐式巴洛克風格結合，不僅融入早期年代樸實，更蘊含現代化創意與想法，讓顧客體驗在新式歐風建築裡回味傳統記憶美食。

(圖: 鉅亨網張藝懷攝影)

最後住的地方則是推薦三富休閒農場，因為業主在生態棲地維護良好，適合螢火蟲居住，再加上平地便於行走，近年更是成為親子三代都喜愛的賞螢景點，而已有超過 30 年歷史的三富休閒農場，希望帶給旅客全新印象，正式更名為「紫森林旅宿－三富休閒農場」，並在園內建立全新住宿建築。農場緊鄰仁山植物園及新寮瀑布，景緻天然怡人，生態景觀豐富而特殊，四季各具不同風情，更有一整條落羽松步道，正值新綠的此時，更是拍照打卡的好去處。

(圖: 業者提供)

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