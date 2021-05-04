〈台股盤前〉資金移轉壓力大失守5、10日線後 要待籌碼沈澱再攻堅

台北股市 5 月開盤第一天端出個大黑盤，3 日電子股弱勢，資金流向傳產類股，三大法人同步大賣台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW)，在權值股不振的弱勢下，造成大盤的巨量長黑並以下跌 344.31 點或 1.96%，以 17222.35 點作收，大盤在資金移轉龐大壓力下，已失守 5、10 日線。

同時，依收盤統計顯示，台積電、聯電 (2303-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、南亞科 (2408-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科等這 7 檔電子權值和量大人氣股，3 日單日市值共煎發超過高達 6000 億元。

深究台股電子類股近期呈現弱勢的原因，包括資金流向傳產股，電子股不是人氣聚集股，加上進入五窮六絕的傳統淡季，甚至如新台幣升值等因素，都造成電子股走弱。同時，電子股籌碼呈現極度混亂的格局中，將有待市場籌碼沈澱再發起新一波的攻擊。

證券分析師黃漢成指出，今晨美股收盤費城半導體指數下跌 35.62 點，或 1.15%，仍將對於台北股市電子股的持股信心形成壓力，但毌昨日的盤後統計顯示，外資並沒有在台股大舉出脫手中持股，市場散戶指標的融資餘額減少 49.44 億元，顯示市場投資人在現階段仍存在戒心，大盤將進入整理，也不會在昨日起形成尖頭反轉直下。

依昨日的台股大盤走勢及收盤結果，在市場資金移轉龐大壓力下，已失守 5、10 日線，黃漢成說，大盤將先看 17120 的月線支撐力道。

而就今晨收盤的美國股市四大指數表現來看，美股道瓊指數上漲 238.38 點，或 0.70%，收 34,113.23 點。標普 500 指數上漲 11.49 點，或 0.27%，收 4,192.66 點。那斯達克指數下跌 67.56 點，或 0.48%，收 13,895.12 點。

費城半導體指數下跌 35.62 點，或 1.15%，收 3,073.38 點。焦點個股科技五大天王僅蘋果收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.82%；臉書 (FB-US) 下跌 0.77%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.33%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.13%。

費城半導體成分股多數收低。應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.11%；美光 (MU-US) 下跌 1.22%；AMD (AMD-US) 下跌 3.76%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.47%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.15%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.99%。而台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.69%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.95%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.12%。

在市場重要訊息來看，陽明 (2609-TW) 公布 3 月自結，單月稅後純益高達 79.41 億元，年增 2046.32%，高於 1 月公布的稅後純益 74.8 億元，3 月每股純益高達 2.43 元。就目前已知數字來看，陽明 1 月和 3 月獲利達到 154.21 億元，遠超越去年第四季稅後純益 101.46 億元。法人指出，陽明的 2021 年第一季將寫單季獲利新高，每股賺超過 5 元。