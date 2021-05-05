疫苗接種放緩拜登推新目標 美國國慶日前接種率要達7成

美國總統拜登周二 (4 日) 宣布美國政府防疫最新目標，目標 7 月 4 日前要使 70% 的美國成年人至少接種一劑新冠肺炎疫苗，且完全接種成年人口目標要達 1.6 億人。

拜登表示：「如果我們在這項努力中取得成功，那麼美國人將朝著恢復正常邁出重要的一步。」訂定新目標是因為每日疫苗注射的速度正在放緩，美國周一平均每天疫苗接種量為 230 萬，自 4 月 13 日的 340 萬人的高點下滑不少。

美國多名官員表示，為了在未來兩個月內讓接種人數新增數千萬人，白宮將採取措施鼓勵更多人接種疫苗，且更容易施打。政府高層還表示，白宮將改變向各州分配疫苗的方式，把某些州未使用或不需要的疫苗重新分配給其他州。

此外，一位官員說，若美國食品藥品監督管理局 (FDA) 批准輝瑞疫苗對 12 至 15 歲族群的疫苗緊急使用權，白宮將立即動員擴大施打，而 1.9 兆美元的紓困法案將為農村醫療診所和醫院提供更多資金幫助接種。

根據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據，截至周一有超過 1.45 億 18 歲及以上的美國人已經接種至少一劑疫苗，占美國總成年人口的 56.3%。其中約有 1.047 億人已完全接種，比率達 40.6%。

一些專家認為，有 70% 至 85% 人口接種疫苗後便能實現群體免疫，不過，美國官員表示，實際上難以捉摸是否實現群體免疫，因此應集中精力讓更多人接種疫苗，以減少住院和死亡人數。

官員認為，病毒散播將因社區而異，因此，每個社區都必須極力在 7 月 4 日之前達到 70% 接種的目標。