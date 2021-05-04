內資大砍航運、面板 投信、自營商聯手賣超逾80億元

台股指數今 (4) 日一度狂瀉 575 點，終場收斂跌幅收在 16933.78 點，下挫 288.57 點，跌破月線，並終結 12 天萬七行情，賣壓主要來自內資，投信和自營商狂砍部位合計賣超逾 80 億元，範圍涵蓋航運股、面板雙雄，反而外資終結連 2 賣轉為小買觀望。

三大法人今合計賣超 82.8 億元，其中，自營商賣超 60.9 億元最多，2 個交易日來已大賣 153 億元，投信也賣超 22.8 億元，呈現連 6 賣，僅外資轉為小買近 0.9 億元。

其中，自營商賣超前 10 大標的有中鋼近 3 萬張，長榮 1.2 萬張，中石化近 1 萬張，群創 8300 張，開發金 7000 張，友達、國喬和華航均逾 4000 張，長榮航和陽明逾 3000 張。

投信賣超前 10 大標的有群創 1.1 萬張，仁寶 4300 張，南亞科 3400 餘張，萬海逾 2800 張，台泥和宏捷科在 2500 張上下，友達 2300 張，宏碁和金像電均超過 1300 張，亞泥也遭賣 800 張。

外資賣超前 10 大標的依序為長榮 6.2 萬張，中石化近 3.3 萬張，陽明 2.5 萬張，南紡 2.3 萬張，國泰台灣 5G+1.9 萬餘張，臺企銀和燁輝均超過 1.6 萬張，中纖逾 1.4 萬張，力鵬超過 1.2 萬張，而富邦金 9500 餘張。

反觀投信買超前 10 大標的有華邦電 5100 餘張，微星近 1500 張，陽明和長榮均超過 1300 張，中鴻和富邦金逾 1000 張，台橡、金居和中鋼逾 800 張，亞聚近 700 張。

而外資買超前 10 大標的有開發金 3.9 萬張，元大台灣 50 反 1 近 3.5 萬張，中鋼和期街口布蘭特正 2 達 2.2 萬張，華新 1.8 萬張，華航和大亞均超過 1.5 萬張，中信金、鴻海和國泰金超逾 1.2 萬張，顯示外資有意透過反向 ETF 避險，但同時趁勢加碼金融和具漲價題材的傳產股。

國泰證期研究部指出，本土肺炎疫情有擴大趨勢，影響投資人做多意願，另一方面，由於整體電子股占大盤市值比重超過 60%，但成交比重不到 50%，反觀航運市值占比不到 3%，成交比重卻超過 20%，因此，近期電子股若無法止跌回穩，大盤短線持續整理壓力大。