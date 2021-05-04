沙烏地阿拉首季獲利年增30% 優於預期 預計加發股利

沙烏地阿拉伯國營石油公司 (Saudi Aramco)(沙烏地阿美) 周二 (4 日) 公布，今年第 1 季獲利 217 億美元，年增 30%，超過市場預期，並在油價強勁的推升下，預計加發股利。

受油價上漲影響，全球主要能源公司收益均大幅攀升，全球經濟預計由疫情中復甦，原油庫存也在減少，推動油價今年升約三分之一。

沙烏地阿美指出，公司將發放 188 億美元股利，年增幅度達 40%。

沙烏地阿美執行長 Amin Nasser 發布聲明，表示鑑於 2021 年能源需求的積極跡象，有理由繼續保持樂觀。他表示，儘管仍然存在一些不利因素，但隨著經濟開始復甦，公司已準備就緒，以滿足世界日益增長的能源需求。

公司指出，今年第 1 季的純益，由去年同期的 167 億美元增至 217 億美元，分析師平均預估為 194.8 億美元的純益。

沙烏地阿美於 2019 年上市，主要向沙烏地公共和區域機構出售 1.7% 的股份。公司表示，原油價格走強，煉油和化工利潤率提高推動了收益成長，從而抵消了產量下降的不利因素。

阿美公司宣布，第 1 季將派發 188 億美元的股利，第二季也將發放股利，這與公司今年提出的 750 億美元的股利指導一致。

公司表示，預計 2021 年的資本支出將約為 350 億美元，而最初的指導目標為 400 億至 450 億美元。