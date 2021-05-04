印度新增35.7萬確診病例 累積確診總數突破2000萬人

印度新冠肺炎疫情持續延燒，據印度衛生部的數據顯示，週二 (4 日) 新增確診病例數為 35.7 萬人，全國累積確診病例數正式突破 2000 萬大關。

印度連續 12 日單日新增逾 30 萬確診，週二新增確診病例數達到 357,229 例，全國累積確診病例數達到 2,030 萬人，新增死亡病例數為 3,449 人，累計死亡病例數 22.2 萬人。

約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，印度的第一例病例出現在去年 1 月下旬，直到去年 12 月，該國的總確診病例數略高於 1000 萬例。但是，在不到五個月的時間內，新增了 1000 萬例確診病例，其中大部分出現在 4 月份。

到目前為止，印度當地超過 22 萬人死於疫情，不過，此一數字很可能低於實際死亡人數。有醫療專家估計，實際染疫的人數是官方數據的 5 至 10 倍。

印度疫情再度爆發，主因是出現新的變種病毒，且當地政府防疫規定寬鬆，最近幾個月允許了大規模的宗教和政治聚會。

印度的醫療保健系統長期以來一直有著資金不足的問題，加上新冠肺炎疫情的爆發，目前醫療用的氧氣、藥品和醫院病床嚴重短缺。

去年全國範圍的防疫封鎖，使印度經濟走向衰退，如今疫情再度爆發，可能使才剛開始復甦的印度經濟再度受到衝擊。

美國商會執行常務副總裁 Myron Brilliant 先前表示，在疫情持續延燒的情況下，印度經濟陷入停頓的機會很高，他也預估在疫情好轉之前還會繼續惡化。有鑑於這樣的情況，人們開始擔心印度災難性的和持續蔓延的疫情，將會拖累全球經濟。