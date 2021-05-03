蔡明彰觀點：印度疫情黑天鵝 帶來這些股票機會財

今天報告的主題是「印度疫情黑天鵝 帶來這些股票機會財」。

萬寶投顧蔡明彰強調，多空攤牌的時刻來了，5 月 15 日第一季財報發佈前後，小心低於預期的電子股，因為電子股原本的期待最高，一旦利多落空，就多殺多。

舉例，PA 概念的砷化鎵代工廠穩懋 (3105-TW) 第一季 EPS 僅 2.72 元，為近 7 季新低，對第二季營收估計季增個位數幅度而已，對比去年同期 EPS 3.76 元，穩懋今年第一季 EPS 明顯衰退 27.6%，今年初曾創 467.5 元天價，似乎漲過頭，週一盤中跌停回測年線支撐。

蘋果供應鏈步入庫存調整的淡季，對台股大盤及蘋概股構成上檔壓力，週一台股重挫 344 點，不全然是疫情的反撲，也有部分是蘋概股的財報利空。

蘋果上季財報公佈後，股價短線反而下跌，主因受到晶片短缺影響，估計本季營收將減少 30～40 億美元，而部分在印度生產的 iPhone 可能受到疫情失控的衝擊，蘋果手機 PA 供應商國際射頻元件大廠 Skyworks 本季財測不佳，上週五股價大跌 8％，立刻連動週一台廠立積 (4968-TW) 開盤跌停，立積第一季 EPS 4.06 元，已低於去年第三季的 4.9 元及第四季的 5.26 元，不僅如此，今年第一季毛利率已低於去年疫情谷底第二季的 35.39%，只有 33.13%，可是立積上月曾改寫 688 元天價，某外資喊樂觀情境的目標價 970 元，證明股價漲多就是最大的利空。

萬寶投顧蔡明彰強調，凡是股價漲多對財報的期待就跟著提高，電聲元件大廠的美律 (2439-TW) 跌碎眼鏡，第一季 EPS 才 0.1 元，主因手機淡季，去年同期 EPS 是 0.23 元，也是淡季效應，靠下半年追趕，全年 6.39 元，較前年 12.51 元，大幅衰退 48.9%，這家蘋概股營運有明顯退步現象。

三星公告第一季財報，講了兩個重點，看旺記憶體，卻看淡智慧手機事業，預料本季手機相關營收及獲利同步下滑，主要是智慧手機受到零組件短缺及終端需求不振。

於是，台廠三星手機供應商大立光 (3008-TW)、GIS-KY(6456-TW)、雙鴻(3324-TW) 恐受影響，大立光及雙鴻已失守年線支撐，呈現空方格局。散熱元件的雙鴻日前實施庫藏股 2,300 張，買回均價 215 元，居然也守不住，主因該公司老實說，銅原物料大漲不易對客戶轉嫁成本，市場擔心毛利率的衰退。

這波大宗商品狂漲，怎可能只有雙鴻受影響？週一印刷電路板 PCB 族群殺聲隆隆，因為倫敦銅期貨逼近天價，每噸一萬美元，這波銅取代原油，成通膨交易的新指標，PCB 成銅價飆漲重災區，週一銅箔的金居 (8358-TW) 出現本波起漲來第一支跌停，是警訊。

不要以為半導體製造是產品漲價的贏家，聯電 (2303-TW)、旺宏(2337-TW) 的第一季財報並非如此，聯電第一季營收 470 億元，較去年第四季季增 12%，但第一季 EPS 是 0.85 元，較去年第四季的 0.93 元，季減 9%。何況今年來晶圓代工 8 吋及 12 吋都不斷漲價，分別漲 40% 及 26%，可是聯電第一季營業利益成長率 123％，已從去年第二季疫情的谷底 232％一路遞減，旺宏第一季 EPS 僅 0.5 元，較去年同期產品尚未調整的 0.67 元，年減 25％，營業利益成長率才 0.14%，表示營收雖成長，但營業利益沒跟著成長，通常兩個原因，產品降價或成本上升，這次顯然是後者。

萬寶投顧蔡明彰強調，這波大宗商品狂漲，連股神巴菲特都不敢掉以輕心，在波克夏股東會提出警告，而台股投資人沒有深入分析電子業的成本及費用增加，造成週一電子股急殺，並且電子股佔大盤成交佔比又回落到 51%。

近來電子股密集法說會釋出利多，原本是電子股奪回資金比重的好時機，看來沒有成功，股價會說話，很明顯告訴投資人週一受惠大宗商品漲價的傳產原物料仍然有不少個股亮燈漲停，紡織的宏洲 (1413-TW)、東和(1414-TW)、南紡(1440-TW)、大東(1441-TW)、利華(1423-TW)、宏益(1452-TW)、聯發(1459-TW)、宏遠(1460-TW) 等漲停，暗示印度疫情全面失控，紡織股有機會成為台股 5 月最大黑馬。

另外，航運的陽明 (2609-TW)、台航(2617-TW)、台驊投控(2636-TW) 也漲停，鋼鐵的燁輝 (2023-TW) 收漲停，結論是航運鋼鐵反映第一季財報，紡織反映印度疫情。

萬寶投顧蔡明彰強調，每次突如其來的黑天鵝事件，一開始是天大利空，但總會有意外黑馬出現，去年 3～4 月疫情最嚴重的全球封城，剛開始所有股票都狂跌，但居家隔離、遠距商機興起，圓剛 (2417-TW)、圓展(3669-TW) 那波大漲 10 倍，這是機會財，錯過了就沒有。

印度疫情失控，可能在短期內打擊全球經濟及股市，但現在有疫苗，應可化險為夷，可是不要忽略印度是全球人口第二多、GDP 第七大的重要國家，美國已下達旅遊禁令，印度將被全世界孤立，產業面的衝擊一定會反映，又是台股相關股票的機會財。

印度有些產業是全球生產大國，預計 5～6 月疫情最嚴重，對產品供給銳減，報價大漲，印度是世界第二大棉花及第二大紡織服裝生產國。這二個產業典型勞力密集，疫情若全面隔離工人及農民，棉價將大漲，並造成化纖的替代需求增加。

棉花股及化纖股今年上半年接單暢旺，股價基期比鋼鐵、航運低，有印度疫情的機會財，本波可望大漲，加上法人及散戶一向持股比重很低，更有黑馬架勢。

印度是塑化原料 PE 的全球最大出口國，也可能受衝擊，台廠的台塑 (1301-TW)、台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW) 是焦點，週一台塑逆勢收紅，印度是全球第四大橡膠生產國，橡膠也是勞力密集產業。汽車產業最麻煩，短缺晶片後可能也缺橡膠，橡膠的 SBR 南帝 (2108-TW)、申豐(6582-TW) 今年基本面良好，第一季財報高 EPS，但前波漲多，近來換手整理，也有機會成為 5 月黑馬。



立即免費加入蔡明彰粉絲團，可獲得更多資訊分享

蔡總選黑馬蔡明彰 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo666

蔡總選黑馬蔡明彰 免費 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCHjkjx50-BTduhjwiwFA3nw

蔡總選黑馬蔡明彰 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo666/

蔡總選黑馬蔡明彰 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo666

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險