政院提三接外推455m 工期延長2年半、預算增150億元

行政院今 (3) 日舉行行政立法協調會報，為因應藻礁公投爭議，經濟部會中提出「三接外推方案」，規劃將工業港外推 455 公尺，不挖浚、不影響礁體，且是在原本環評範圍內，只要進行環差審查即可，預估工期再延長 2 年半、2025 年 6 月供氣，約增加 150 億元經費。

環團發起的珍愛藻礁公投案，訴求三接搬離大潭，若本月底成案，將於 8 月 28 日投票決定。閣揆蘇貞昌今天邀集民進黨籍立委召開行政立法協調會報，經濟部提出中油第三天然氣接收站外推方案，將以「保護藻礁最大化、影響供電最小化」為目標。

經濟部長王美花說明，之前的三接方案已縮小面積許多，經過仔細評估，此次外推方案再修正，工業港將往外推 455 公尺，已離岸 1.2 公里，對沿岸影響更輕微。

王美花進一步指出，原先方案因為航道與回存池不夠深，確實需要浚挖，修正方案則沿著環評區域外推，盡可能遠離岸邊，水下深度足夠，也就不用浚挖，因此，不會影響水下礁體。

王美花表示，接下來只要進行環差，根據評估，大約 2 年半內可完工，預估還需要預算 150 億元，中油正在撰寫環差報告，工業港以外還是可以繼續施工。

對於環團提議將三接移至台北港或林口港，王美花說明，兩案都需要經過環評、填地、建站等程序，不僅海管沿途會經過更多藻礁，陸管興建難度更高，評估結果恐造成北部至少 11 年的電力缺口，耗費太多時間，因此認為不可行。

王美花說，這是政府提出最有誠意的替代方案，希望大家在藻礁公投議題上投下不同意票，讓我們繼續走，若此方案未通過，勢必會有 11 年的電力空窗期，不論在電力供應或能源轉型，都會造成很大的傷害，這是大家不樂見的。