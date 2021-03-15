經濟部澄清 麥寮建天然氣站不是三接替代方案

媒體報導，政府研擬將麥寮天然氣站作為三接替代方案，對此，經濟部今 (15) 日澄清回應，麥寮不會、也無法成為觀塘第三接收站的替代方案，雖然樂觀推動麥寮興建天然氣接收站，供氣給麥寮電廠、汽電共生機組使用，但相關建站時程趕不上明年底供氣給大潭機組發電需求，

經濟部表示，麥寮汽電在 2017 年時，就規劃將原有 3 座共計 180 萬 kW 的燃煤電廠在 2024 年後改為天然氣機組，因此若興建麥寮天然氣接收站，也是要供應未來麥寮燃煤機組轉為燃氣機組使用，且仍需經過環評審查、得到地方政府支持，至少還需六年時間。

經濟部指出，麥寮港若建天然氣接收站並轉為燃氣電廠，有助中南部加快減少燃煤、空污，同時增加國家燃氣安全存量，但無法解決南電北送、北部機組需要接收站的需求，且若真的要由麥寮供氣給大潭，需拉一條 180 公里以上管線，期程無法趕上 2022 年底三接預定供氣給大潭機組發電的時間點。

另一方面，外界也提到台中燃氣接收站擴建、協和電廠增建燃氣接收站，是否可以成為三接替代方案，經濟部回應，台中、協和分別是為了台中電廠燃煤轉燃氣、協和電廠燃油轉燃氣規劃，並不是三接替代方案，且兩案目前都還未通過環評，興建與供氣時程至少要到 2027 年之後。

國發會主委龔明鑫也指出，天然氣比例增加、多一處接收站，對國家能源轉型有很大幫助，但雲林麥寮興建天然氣接受站與觀塘第三接收站是兩回事。