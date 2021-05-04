三檔百元級的IC年潛力股

莊正賢 2021年5月4號9點0分

儘管 IC 設計出現重複下單聲浪，但半導體市場搶貨潮仍未停歇，8 吋晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 傳出新一輪漲價，甚至一路漲到至 2022 年，因聯電代工價格上揚，但台積電 (2330-TW) 目前仍維持不動，只取消 2022 年的折讓優惠，聯電的 8 吋代工價格已經超過台積電，更將因此驅動新一輪晶片廠漲價潮，聯電股價創下 20 年新高 62.7 元，由於晶圓代工出現結構性的轉變，上游的 IC 設業者也因應成本的提高，漲價轉嫁給客戶，最明顯的就是面板驅動 IC，聯詠 Q1 EPS 9.66 元，天鈺單月 EPS 更是三級跳，3 月 EPS 跳升到 2.25 元，群聯 (8299-TW) 因為控制 IC 大缺，也進入新一波漲價，因此今年有拿到產能的 IC 設計股，都會是大飆股，有三檔拿到晶圓代工廠能的 IC 股，還在百元之下，未來非常有機會晉身百元等級。

偉詮電拿到台積電產能 打入蘋果快充

由於 5G 手機功耗高於 4G 手機，品牌大廠除了加強節省功耗技術之外，另外便藉由快充技術讓裝置充電時間大幅縮短，以提升使用者體驗，當前舉凡蘋果、三星、OPPO 及 Vivo 等品牌手機大廠都在其下機種全面導入快充技術，而蘋果在 iPhone 12 停止附贈充電器，中國手機品牌廠也跟進，這使 USB-PD 晶片需求大幅增溫，但是在晶圓代工產能有限下，USB-PD 晶片成為各家手機品牌大廠爭搶的新寵兒。

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