第三波疫情來襲 選電子還是傳產？

萬寶投顧分析師王榮旭指出，美國聯準會 (Fed) 出現鷹派聲音，市場擔心利率將會調高、美債殖利率攀升，美股上週五大跌，對利率敏感的科技股跌勢最重，費城半導體指數已經壓回到季線。此外，國內外第三波疫情來襲，導致台股 5 月第一個交易日就大跌了 344 點，賣壓甚至從電子蔓延至傳產，大盤長黑摜破 5 日及 10 日均線，短線技術指標出現整理修正訊號。5 月報稅季賣壓提前湧現，但中線台股趨勢不變，估計 5 月行情是「先下後上」。

4 月以來電子股走勢疲弱，與其說是五窮六絕淡季的壓力，不如說是漲多拉回。第二季包括晶圓代工、面板及 DRAM 報價皆向上，例如晶圓代工聯電 (2303-TW) 第二季財測、營收及毛利率都比第一季成長，就算法說會後法人一面倒看好的 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 也一樣大跌收場。聯電與聯發科皆出現利多不漲與基本面背離的情況。

面板股友達 (2409-TW) 公佈第一季 EPS 達 1.2 元，第二季面板價格持續看漲，上半年淡季 EPS 上看逾 2 元，這樣的財報不能說不好，股價竟然在今 (3) 日殺到跌停，利多無法反應就是股價修正的訊號。電子持股比重若過高應適度調降，並提高現金比重。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，等待行情落底才有錢撿便宜，電子這波修正無關基本面，主要是本益比的修正及清洗籌碼，市場大多數的人習慣操作電子，所以在手的電子持股比重也高。在電子走勢相對弱勢及資金流向傳產雙重壓力之下，電子籌碼早就浮動不安。

這次下跌把電子籌碼洗乾淨並不是壞事，傳產雖然也受電子大跌波及，但是籌碼相對穩定，這也是我在專欄中一直提醒讀者今年投資組合不能只有電子、還要有傳產的主要原因。而且我當時也估計，第二季法人為了拚績效將被迫追傳產，果真上週四 (4/29) 與今日，投信買超前 10 名清一色都是傳產股，而最強的還是航運。

全球第三波疫情來襲，導致缺工、缺櫃與缺船的狀況無法解除，貨櫃運價指數再創新高，若貨櫃三雄第一季單季 EPS 能如預期達到 5~6 元，第二季獲利可望更上一層樓，全年賺到 1 至 2 個股本就不難。因此就算股價已經大漲，但本益比還是只有個位數情況下，仍然吸引資金不斷湧入。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，1、2 月我在專欄中推介的萬海 (2615-TW)，也領先成為第一檔站上百元的航運股，不僅會帶動其他貨櫃輪的比價，也對所有傳產股有示範作用。

塑膠與化纖等原物料的股票，具有低基期、低本益比的優勢，例如塑化股華夏 (1305-TW) 及國喬 (1312-TW) 產品主要產品分別為 PVC 與 SM，今年以來報價都維持高檔，估計華夏今年 EPS 上看 4~5 元，國喬獲利不輸華夏，股價卻落後華夏不少。

此外，最近台聚 (1304-TW)、亞聚(1308-TW) 受惠太陽能需求復甦，推動 EVA 拉貨潮，估計台聚及亞聚今年 EPS 也有 3~4 元不等，最近股價大漲本益比也提升到 10 倍，而本益比目前僅個位數的國喬，顯得低估。

化纖股雖然具有低股價的優勢，但產品有漲價效應的是尼龍與棉花。力鵬 (1447-TW) 是國內尼龍大廠，去年第四季已領先由虧轉盈，今年第一季獲利可望擴大；而南紡 (1440-TW) 在手庫存量達到 6 個月以上，最近全球第二大棉花生產國印度疫情大爆發，光是 4 月確診人數就高達 661 萬人，占全球確診人數近三成，美國甚至建議印度鎖國，可見疫情嚴重程度。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，印度除了是棉花大國，同時也是全球原料藥的生產大國，去年以來部分原料藥供需已經出現明顯缺口，例如中化生 (1762-TW) 用於抗器官排斥的原料藥 FK506 目前供不應求，就是因為印度原料藥受到疫情影響造成大缺貨，中化生現在擴大產能搶單，有機會因為因為疫情持續獲得轉單，生產原料藥的神隆 (1789-TW) 及松瑞藥 (4167-TW) 也逆勢收紅，醫藥股後勢值得留意。限於篇幅，還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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