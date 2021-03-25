VIZIO在美掛牌 瑞軒潛在持股獲利逾70億元

瑞軒 (2489-TW) 轉投資美國智慧電視品牌 VIZIO 將在北美時間 25 日掛牌上市，發行價格每股 21 美元，瑞軒表示，將在 VIZIO 上市後依市場價格調整反應業外評價利益，並認列在首季業外獲利，依瑞軒目前持股計算，潛在持股收益達 2.45 億美元 (約新台幣 70.25 億元)，可望挹注 EPS 約 8.67 元。

VIZIO 去年在宅經濟動能、串流廣告業務成長帶動下，營收、獲利大成長，3 月 1 日正式申請上市美國紐約證券交易所，並預計在美國時間 3 月 25 日正式掛牌上市，發行價每股為 21 美元。

瑞軒則自 2004 年起投資 VIZIO，目前持股約 8.5%，因應 VIZIO 在美掛牌上市，持有的特別股在上市前已全數轉換為普通股約 15157.8 仟股，瑞軒表示，VIZIO 認列在帳上成本約為每股 4.8 美元，將在釋股後認列在首季業外獲利，預期將有助提升 EPS 表現。

瑞軒日前公告 2 月自結，單月營收達 11.26 億元，月減 25.53%、年增 49.61%，稅後純益 300 萬元、年增 104.84%，每股純益 0.004 元，展望今年，瑞軒認為，遠距商機延續，依目前客戶訂單需求，今年電視、顯示器出貨可望進一步成長，其中，看好電競顯示器將有雙位數成長空間。