印度出現「雙重突變」病毒株 BioNTech執行長：疫苗仍能抵抗

近期發現印度出現變種病毒，市場認為印度激增的病例可能於該病毒有關，BioNTech (BNTX-US) 執行長 Ugur Sahin 周四 (29 日) 表示，他對與輝瑞生產的疫苗有信心，認為該疫苗能有效抵抗新變種病毒。

新病毒株稱為 B.1.617，此新變異包含兩類變種病毒上發現的關鍵突變，又稱「雙重突變體」，該變種病毒在印度被發現 ，部分人認為該病毒是近期印度病例激增的原因，而目前此病毒已陸續在美國等國家被發現。

Sahin 說，BioNTech 已針對類似的雙重突變病毒進行疫苗測試，與輝瑞合作的疫苗仍能發揮保護作用。不過，該疫苗在印度並無權限施打。

Sahin 表示：「現階段正在評估新變種病毒，預估相關數據將在未來幾周內出爐。但是，在先前測試中便有類似的雙重突變體，我們有信心可以看到類似的效力。」

近幾個月以來，美國衛生官員擔憂，目前疫苗可能無法抵禦未來新的、具有高度傳染性的變種病毒，因此敦促美國民眾在出現新的、更危險的變種病毒前盡快接種疫苗。

最新研究表明，輝瑞 / BioNTech 疫苗仍可抵抗 B.1.526 (美國變種病毒) 以及 B.1.1.7 (英國變種病毒)，不過，該疫苗對南非變種病毒 B.1.351 效力下滑。

儘管疫苗整體仍有效力，但 Sahin 表示，研究人員發現接種 8 個月後，病毒的抗體會衰弱，因此人們在接種兩劑疫苗後應再追加一劑， 以維持疫苗的有效性。輝瑞 / BioNTech 今年 2 月表示，正在測試第三劑疫苗，以釐清對變種病毒的免疫反應。

Sahin 說，若追加一劑可以提高抗體的反應，使接種疫苗民眾獲得至少 12 個月、甚至 18 個月的保護力。