富邦金喊話樂意與日盛銀工會代表會面 將組協商團隊對話

富邦金控 (2881-TW) 今 (29) 日表示，3 月 30 日交割後，雖已取得日盛金控 (5820-TW) 已發行普通股股份總數 53.84%，但目前尚未取得日盛金控實質經營權，及掌握日盛金暨轄下各子公司的實際運作情況，為創造勞資和諧環境，富邦金樂意與日盛銀行工會代表見面，將組協商團隊與工會協商，了解工會各項訴求。

據了解，日盛銀行企業工會有 3 點訴求：第一，請求日盛經營團隊盡速依法與工會協商訂立勞資團體協約，以保障會員權益。第二，請求富邦金控應盡速提出保障該工會會員工作權、既有權利及從優照顧會員離退權益等具體承諾，俾公司營運得無縫接軌，避免業務空轉，損及股東、客戶及公眾之利益。第三，日盛銀行企業工會請求金管會及勞動部積極監督本合併案須以實質保障會員各項權益為准予合併的前提，以促進社會和諧。

針對日盛銀行工會訴求，富邦金今天表示，為創造勞資和諧環境，富邦金控樂意與日盛銀行工會代表見面，了解日盛銀行工會各項訴求，傾聽日盛員工心聲，並擬於近期組成協商團隊，在尊重日盛銀行公司治理架構下，和日盛銀行共同積極與工會協商。

富邦金表示，長期以來，富邦金控與企業工會組織均維持良好的互動關係，共創勞資和諧的環境，且率先民營金控於 2015 年與工會簽訂台北富邦銀行及富邦證券的團體協約，並獲得勞動部頒獎表揚。富邦金控一向視員工為公司最重要的資產，將保障員工工作權益，提供更寬廣多元的發揮舞台，期盼日盛員工共同參與富邦金控未來成長。

富邦金進一步表示，公司將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，並建立多元員工溝通管道，加速企業文化融合，提供員工安定的工作環境。

富邦金控強調，歷來曾有多次成功且平順的整併經驗，在整併後也成功發揮整合綜效，為同仁提供更大的舞台，為客戶提供更好的服務，所秉持的理念就是「所有同仁都是富邦人」。目前公司內許多高階主管、員工都是於不同整合階段加入的成員，富邦也期盼日盛員工加入富邦大家庭，共同參與公司未來成長。