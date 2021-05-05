IC設計回神 誰是首選？

台股大盤維持強勢，Q1 大漲 1700 點後，進入 Q4 不到一個月又漲逾千點，4/22 成交量爆出歷史天量 6523 億，每日盤面熱度維持 4000~5000 億之間，但大部分成交量都是當沖量，當沖量一多難免短線震盪大，也因當沖多大家實際操作獲利並不多，今天賣出明天看到利多又追進去買股票，往上追價意願高才能造就此波的行情。大盤量能推升上去，不僅傳產股、金融股沒有熄火，電子股加入反而助漲加權指數，聯發科、日月光、聯電接連大漲，1433 期我推介看好當時股價約 54 元聯電，將有機會挑戰前高 59.4 元，當時分析聯電 Q1 營收季增率近 5% 優於台積電，加上聯電的訂價彈性比較高，看好 Q2 代工價格持續上漲帶動毛利上修，3 月營收 166.1 億創下歷史新高，接下來營收也可望持續攀高，聯電晶圓代工市場地位屬全球第三大，受惠晶圓代工需求爆發程度僅次於三星及台積電、從技術分析來看，台積電 4/26 落底相對弱勢，散戶追買意願高，投信 4 月一路調節籌碼相對混亂，聯電整理姿態相對高，法說會前股價突破前高來到 61.8 元創 20 年新高。

聯發科創高帶動中小型 IC 設計反攻

IC 設計股王聯發科 (2454) 股價創新高來到 1090 元，帶動其餘中小型 IC 設計股多頭反攻，今年 IC 設計圍繞缺貨漲價題材，MOSFET 第二季缺貨報價，1432 期推介的富鼎 (8261-TW) 從 60 元漲到 88 元，波段大漲 4 成以上，目前產能滿載且二次調高報價，3 月營收 3.83 億，Q2 營收將逐月成長，去年全年獲利 2.44 元，看好今年獲利成長達 4~5 元，短線漲多進入整理。記憶體報價自去年底翻揚，今年利基型記憶體因產能轉移造成嚴重缺貨，第二季 DRAM 報價看好續漲，其中 DDR 3 漲幅更大，長期看好的晶豪科 (3006) 利基型記憶體市佔率高達 75%，持有低價庫存的利差將陸續顯現，全年 EPS 估 10~12 元，前陣子 IC 設計漲多回檔修正，晶豪科的股價表現姿態相當高，不僅穩居所有均線之上，股價還創了波段新高來到 168 元，籌碼相當集中。

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