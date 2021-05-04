520行情先蹲後跳 聚焦小英概念股？

萬寶投顧陳子榕指出，台股週一 (5/3) 拉回整理，再爆出史上第二大成交量 5,877 億元，從 4 月以來台股成交量持續放大，甚至超車香港股市，在 4/29 當天台股上市成交值為 5,480 億元，香港恆生指數成交值為 1,362 億港幣，約合新台幣 4,892 億元，這打破了香港 2006 年滬港通、深港通 15 年來的紀錄，而且即使外資今年以來賣超台股近 3 千億元，但是台股不論指數或市值都較去年同期增長逾 2 成，顯示台股人氣匯聚、資金動能強強滾。



市場所謂「五窮六絕」，說的就是電子股傳統第二季淡季，但疫情改變了一切，科技在疫情中扮演世界連結的重要角色。以出口來講，台灣第一季出口年增 24.6％，電子零組件出口年增 28.4％、光學器材年增 39％、塑橡膠及其製品年增 36.1％；第一季台灣外銷接單年增 42.9％，許多科技零組件例如半導體、驅動 IC、玻璃基板等都面臨嚴重缺貨和需求，因此台股創史上新高後指數回測，依然有基本面作為強勁的靠山。



但是受到美股影響，電子仍呈現偏弱格局，在資金比重尚未回到至少 6 成情況下，原物料族群將繼續掌台股多頭兵符，尤其最近疫情再度升溫，塞港缺櫃使得國際四大航運價格通通再飆破新高，美西、美東、歐洲航線每 FEU(40 呎櫃)首度衝破 6 千、5 千、9 千美元大關，航海王勇往前行，萬海 (2615-TW) 旗下 119 艘船舶，運力約 32.3 萬 TEU(20 呎櫃)，最近又新闢亞洲 / 南美西航線(AS1)，3 月起再增加美西線每週 4 班定期航班，萬海擴大今、明兩年資本支出，隨國際航運價格續漲，萬海今年獲利也將大幅提升，週一萬海股價不但盤中奔漲停，衝破百元，登上 104 元，也成為航運股當中的股王。



另外，中國大陸實施碳中和政策，唐山市許多鋼鐵廠被迫關閉減產，導致鋼價 3 月以來一路飆升，熱軋鋼捲上漲約 10％，而大陸還宣布自 5 月起取消部分鋼鐵產品出口退稅，具體產品清單多達 146 項，大陸寶鋼銷往越南的熱軋鋼品報價每公噸已經喊至 950～960 美元，其他國家也跟進喊漲，使得每公噸價格逼近 1 千美元。



提到碳中和，全球世界各國主推的綠能政策也是一大利多，尤其總統蔡英文就職將滿周年，她倡議的綠能科技勢必浮上檯面，而風力發電正是綠能科技發展的替代能源關鍵，相關業者已經陸續建廠，國內八家風電開發商也已經組成台灣離岸風電產業協會 (TOWIA) 並開始研擬政策白皮書，力求比照台商回流，未來可望有機會獲得政府租稅優惠或補貼。



5 月份有高達 315 家企業的股東會陸續登場，基本面佳且兼具高殖利率的個股可以多加關注，尤其金融族群今年獲利高成長，國泰金 (2882-TW) 和富邦金 (2881-TW) 首季都已賺逾 500 億元，富邦金宣布配息 4 元，股價已超越國泰金，而金融股股價位階仍相對低檔，兼具高獲利及落後補漲題材，後續可以多加關注。



永冠 - KY(1589-TW) 第一季合併營收 21.46 億元，年增 89.8％、出貨 45,622 噸，雙創同期新高，順利轉盈；全球海上風電每年成長逾 20％，有助永冠第二季營運續成長；今年開始供貨歐洲陸域風電新客戶 Enercon，加上景氣復甦，產業機械、注塑機對鑄件需求增加，訂單能見度已至第三季末，今年出貨目標年增 5～10％，上看 18.5～19.4 萬噸新高；投資 52 億元台中港新廠，明年 4 月投產，承製風機可達 15MW(百萬瓦)，主力以 8MW 至 10MW 為主，可因應客戶對大噸數風機鑄件的需求。

力麗 (1444-TW) 受惠 PTA、EG、CPL 等原料報價上揚，聚酯、尼龍相關產品價格持續往上；下游成衣品牌拉貨動能轉強，帶動聚酯加工絲強烈需求，上半年訂單暢旺，稼動率拉升至高檔；CPL 嚴重缺貨報價衝高，客戶回補庫存強烈帶動出貨，加工費也調漲；第二季報價漲幅擴大，加上去年基期低，第二季營運將有爆發性成長；繼去年奪三項蘋果產品訂單後，近期獨家再取得蘋果新品 iMac 環保編織連接線訂單，不排除今年下半年新 iPhone 也改採編織線，力麗將持續受惠。

力鵬 (1447-TW) 受惠消費市場回溫及主產品尼龍粒隨著原料己內醯胺 (CPL) 等石化原料價格上漲，第一季營收 58.78 億元，年增 103.36％；旗下伊得石化由國外進口化學品，提供紡織上游如 PTA、CPL 業者使用，藉由佣金及價差獲利，每月營收約 7～8 億元，挹注公司營收；打入蘋果供應鏈，供應無線充電 Magsafe 皮革卡套內層布料，將有利於今年毛利率和獲利；外資、自營商同步買超。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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