台股多空拉鋸爆量收小黑 外資連5買 三大法人買超63.57億元

美股周二普遍走弱，台股今 (28) 日也走勢震盪，台積電壓盤，但聯發科、日月光投控仍表現有撐，面板、IC 設計及電器電纜族群同步獲買盤青睞，加權指數終場仍下跌 28 點，收在 175673 點，外資已連 5 買，三大法人合計買超 63.57 億元。

台股今日成交值再度爆出 5064.76 億元巨量，僅次 22 日的 6000 多億歷史天量。觀察籌碼面，外資買超 60.02 億元，為連續 5 個交易日加碼；投信持續賣超 7.08 億元；自營商與外資同站買方，回頭買超 18.26 億元。三大法人合計買超 63.57 億元。

台積電今日震盪走跌，回測 600 元關卡，終場下跌 1.3%，收在 602 元；聯電下午將舉行線上法說會，盤中調節賣壓出籠，股價翻黑收 60 元；反觀聯發科，今日法說會同步登場，吸引買盤進場押寶，一度衝上 1090 元，終場漲近 2% 收 1080 元。

由於超微財報優於市場預期，總裁兼執行長蘇姿丰看好資料中心動能延續，上修全年成長目標。IC 設計族群重回市場買盤懷抱，祥碩、智原率先衝上漲停板，矽創、譜瑞 - KY 大漲逾半根停板，買氣熱絡。

傳產族群普遍拉回，台塑、南亞重摔逾 2%；中鋼同步跌逾 2%，東鋼、春源、中鴻下挫逾 3%，第一銅則搭上銅價飆漲題材亮燈漲停；航運股方面，長榮早盤一度衝上 80 元，尾盤賣壓湧現翻黑作收，陽明漲逾 4%、收 75 元，華航無懼機師染疫風波，股價逆勢高飛漲逾 7%。

關注盤面焦點個股，受惠 ABF 載板需求強勁，欣興首季繳出亮眼成績單，不僅獲利創歷史次高，毛利率更大幅拉升至 17.21%，在多家外資調升目標價的激勵下，今日股價直攻漲停，收 112.5 元。南電董事長吳嘉昭指出，在中國紅色供應鏈競爭力續升下，南電將加強高值化產品，比重可望成長，今年也會適時擴充產能，今日股價勁揚近 3%，收 316 元。