英濟Q1每股賺0.16元 寫近十年同期新高

高精密零件製造商英濟 (3294-TW) 今 (28) 日公告第一季財報，單季稅後純益 2159 萬元，雖季減 76%，但較去年同期轉盈，每股純益 0.16 元，為近 6 年首度在第一季淡季獲利，也是近十年同期新高。

英濟第一季營收 13.08 億元，季減 23.4%，年增 1.13 倍，毛利率 13.71%，季減 4.6 個百分點，較去年同期轉正，營益率 3.29%，季增 4.25 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 2159 萬元，季減 76%，較去年同期轉盈，每股純益 0.16 元。

英濟主要產品為精密模具開發、精密塑膠零組件設計與射出成型，終端產品多為電腦周邊如滑鼠、鍵盤、耳機、音箱等消費性電子用品。

展望上半年，英濟指出，疫情推升個人娛樂、行動辦公等宅經濟效應，持續帶動客戶生產需求，但原物料價格持續攀升，目前積極透過材料應用專業，協助客戶尋找與測試各種原物料以控管成本，台灣、中國、馬來西亞與墨西哥各地廠區也全力運轉，稼動率維持高檔。

英濟近期於台灣廠區啟動智慧自動化升級計畫，第一階段預定今年完成，屆時台灣廠內模具自製產能將翻倍提升。

此外，英濟旗下英錡科技超微型光機 AR 眼鏡應用獲突破，目前已將高度複雜且精密的模組整合為 1.2 立方釐米、3 克重的光機引擎，多加一線大廠進行產品與解決方案的討論，並已與日本知名軟體系統開發公司簽署共同開發合約。

