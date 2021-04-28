耕興搭5G、WiFi 6規格升級潮 今年可望賺一股本

檢測驗證廠耕興 (6146-TW) 今年受惠手機、網通產品進入 5G、WiFi 6 升級週期，整體產品結構量、價俱增，加上中國實驗室測試流程改善，以及美國實驗室營運轉佳，毛利率將改善，法人看好，耕興今年將賺一股本。

耕興去年因疫情造成人員流動，影響在台調校好的 5G Sub 6 測試環境未能順利移轉至中國，導致營運效率低落，去年第四季更因中國營收比重上升，影響當季毛利率約 2 個百分點，僅 43.83%，低於過往 45% 水準。

不過，法人看好，隨著耕興技術順利移轉，中國地區的學習曲線可望步上軌道，且美國實驗室去年已轉盈，獲利能力將持續優化，預期第一季毛利率將回升至過往 45% 的水準。

耕興也看好 5G Sub 6 測試項目增加，報價較 4G 增加 50%，而 5G 毫米波報價更較 4G 提升 100%，未來隨著毫米波滲透率提高，有助整體產品組合更優化。

另外，WiFi 6 產品測試也因需要向下相容 WiFi 4/5，初期報價 WiFi 5 的 200%，未來 WiFi 6E 新增 6GHz 頻段後，測試項目與費用也將提高，尤其第二、三季迎來營運旺季，法人看好，耕興第二季營收將季增 1 成，連兩季站穩 10 億元大關。

耕興也積極布局車用電子檢測業務，新增 DSRC、C-V2X 與 ADAS 相關檢測，期望再後續成為成長新動能。