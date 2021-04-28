印度疫情失控 台灣援助首批製氧機物資本周運抵

今年世界衛生大會 (WHA) 預定於 5 月 24 日揭幕，美國國會發起社群跨國串連活動，籲請世界衛生組織 (WHO) 邀請台灣出席。與此同時，由於印度疫情失控，導致醫療系統崩潰，外交部今 (28) 日指出，台灣援助首批氧氣製造機等物資，本周將由華航 (2610-TW) 執飛運送至印度當地。

印度第二波疫情急速惡化，各地都出現氧氣供應、病床、藥物等醫療物資短缺狀況，甚至傳出醫院拒收患者導致死亡案例，醫療系統崩潰，引發全球關注，美、英、俄、中等國家也都表示願意伸援手，提供抗疫設備及醫療物資。台灣方面，外交部已請印度代表處了解並盤點所需抗疫物資數量，儘速提供人道援助。

外交部常務次長曹立傑今天上午赴立法院專案報告並備質詢，對於立委關切台灣援助印度議題，曹立傑表示，本周內首批氧氣製造機等物資，將透過華航的貨機運往印度，並強調，外交部提供物資協助印度抗疫，不會只有這一次，將長期執行下去。

經濟部次長陳正祺也指出，日前接獲外交部消息時，便媒合台灣有在生產製氧機的業者及產業資訊給外交部。

此外，第 74 屆 WHA 將於下月登場，美國聯邦參、眾議院外交委員會亞太小組主動發起 48 小時的社群媒體跨國串聯活動，自台灣時間 27 日晚間 10 點開始，由不同國家的國會領袖、國會議員、跨國議會組織等，以同步或接力方式在推特及臉書等平台，共同標註「#LetTaiwanHelp」為台灣發聲。

外交部表示，高度歡迎美國國會支持台灣參與 WHA，也對參與的各國國會議員表達誠摯謝意，此跨國串連的支持活動，充分彰顯將台灣納入全球公衛體系，已是許多民主國家民意殿堂的共識。

外交部呼籲，WHO 應儘速邀請台灣參與今年的 WHA，並將台灣完整納入 WHO 會議、機制及活動，落實讓台灣幫忙的訴求。