機師染疫案再添第2例本土 另3名未確診機師抗體呈陽性

華航 (2610-TW) 機師染疫案擴大，疫情指揮中心今 (27) 日宣布，再添 1 例本土病例 (案 1111)，這名印尼籍 40 多歲女性是之前在澳洲確診的機師太太、案 1090 的母親，為家庭內群聚傳染。此外，有 1279 人列入機師採檢專案，截至目前，血清抗體有 6 名呈陽性，其中 3 人之前未有確診紀錄，感染源仍在調查中。

指揮中心指出，國內今天新增 5 例境外移入病例，自加拿大 (案 1106) 及菲律賓 (案 1107 至 1110) 入境。華航機師染疫案再添第 2 例本土個案，案 1111 近期無出國史，4 月 21 日匡列為居家隔離接觸者，昨天開始出現喉嚨乾、身體痛等症狀，第三次採檢才確診。

案 1111 的女兒 22 日採檢為陰性，沒有症狀，居家隔離日期延長至 5 月 10 日，另匡列 3 名接觸者，為防疫計程車司機，列自主健康管理。此外，由於台科大 65 名師生曾與染疫機師參與同場清真寺活動，全校今起改為遠距教學至 5 月 3 日。

指揮中心啟動飛航機師採檢專案，針對 1279 名機師進行採檢，截至目前，血清抗體已採檢 934 名，其中 925 名陰性、6 名陽性、3 名檢驗中。6 名血清抗體檢測陽性機師中，3 名是過去已公布的確診個案 (案 151、177、1105)，另 3 人為本國籍 40 多歲男性 (2 名) 及本國籍 40 多歲女性 (1 名)，3 人之前核酸檢測皆為陰性。

針對先前未確診但檢出血清抗體陽性的 3 名個案，指揮中心初步研判應感染已久，目前未看到疫情擴及社區。同時將進行執勤飛航紀錄、同行機組員進行疫調，並對密切接觸者匡列及進行核酸檢測及血清抗體檢驗。