花100元就能揪團買債券 「債券團購平台」准入金融監理沙盒實驗

金管會今 (5) 日宣布，已於 10 月 23 日核准湊伙公司申辦「債券團購平台」的金融科技創新實驗案，實驗期間一年，透過「揪團」方式，小資族只要花新台幣 100 元或美元 10 元也能買債券，這是此為金融監理沙盒的第 8 案，但是是金管會主委黃天牧上任後，在 8 月 27 日發布「金融科技發展路徑圖」後，核准的首宗創新實驗申請案。

金管會表示，湊伙公司經輔導後，於今年 7 月 9 日申請此創新實驗案，該公司是以科技創新模式辦理證券經紀與自營業務，主要提供民眾團購投資國內外債券的平台服務，採區塊鏈技術記錄所有交易資訊，並透過銀行提供信託機制，保護民眾投資款、券的安全；按規定，湊伙公司要在核准後 3 個月內完成債券團購平台開設

金管會表示，湊火公司考量債券收益較定存佳且相對安全，但投資門檻高，因此推出此團購平台的實驗，讓小額投資人只要花以新臺幣 100 元或美元 10 元就可投資債券，就可以滿足現行低利率環境下，一般民眾希望小額投資債券的需求，且完全線上交易亦符合當前數位金融潮流，有利促進普惠金融，是第二家金融科技創新園區的新創團隊獲准進入沙盒。

金管會進一步說明，「債券團購平台」上主要開放投資 A - 投資等級債券，投資標的由湊伙選定，當平台上「揪團」民眾夠多，購買金額達到投資門檻後，將由一銀協助購買債券；投資人須負擔申購金額 0.5% 的保管費及每年 0.2% 的信託費。

此次實驗容許的平台債券存量上限為 2 億元，每人投資上限 25 萬元，且人數上限為 1 萬人，期間參與人數若達標，就可終止實驗，並檢視成效報金管會。

金管會統計，目前申請入「監理沙盒」的共 14 案，包含湊伙這案，已核准 8 案，另外有 2 案否決、3 案業者自行撤回，1 案正在補件中。

金管會表示，該會正在多頭併行推動「金融科技發展路徑圖」各項措施，包含已修正金融科技發展與創新中心作業要點，強化其作為單一窗口溝通平台及跨部會協調功能，就跨機構、跨部會議題協助業者釐清法令與監理等問題。以此次「債券團購平台」為例，金管會就針對可能涉及的賦稅議題，於 9 月 28 日審查會議決議通過湊伙公司的申請後，立即邀集財政部賦稅署、湊伙公司及銀行進行跨部會研商，就實驗業務所涉稅賦疑義予以討論釐清，以利加速創新實驗的業務流程。