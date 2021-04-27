僑威訂單能見度至Q3底 越南廠區整併優化產能

電源廠僑威 (3078-TW) 今 (27) 日召開法說會，財務長楊丹純表示，目前市場需求強勁、氛圍正向，部分產品訂單已看到第三季底，而越南北寧新廠學習曲線持續攀升，加上新舊廠本季展開整併，將推升營運表現。

楊丹純指出，過往訂單交期約 8-12 周，但現在會多 4-6 周，部分訂單已可看到第三季底，以市場氛圍來看，展望正向，但她坦言，目前 IC、銅等零組件或原物料都出現普遍上漲的情況，僑威同樣受影響，但會顧好料源，確保出貨不受影響。

產品報價方面，楊丹純表示，第一季尚未反應上游漲幅，但各客戶議價方式、時間不同，第二季比較難看到產品反映，得依照出貨、議約情形，估對毛利率還是會有壓力。

以僑威產品組合來看，電腦電源供應器占 74%、網通、工業電腦以及安防等其他電源 25%、其他 1%；目前高功率電源占比接近 8 成。

因應訂單以及分散生產，僑威越南北寧新廠也在去年底投產，目前產線稼動率持續攀升，楊丹純表示，新廠投產後，舊有的河內廠電腦電源等成品產線將整併至北寧廠區，河內廠則將專注在電源零組件生產，強化垂直整合。

楊丹純透露，產線搬遷整併預計在第三季前完成，過程雖然會有費用，但新廠產能持續拉升可以抵銷，預計對費用率影響不大，而今年仍持續添購設備，全年資本支出估計比去年 3.2 億元多。