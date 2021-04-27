控管利率風險、布局投資價值較優特別股

投資人淡化疫情影響，加上財政刺激提振經濟復甦憧憬，美國 10 年期公債殖利率上揚引發市場波動，具固定收益性質的特別股 * 於 2021 年 3 月份，受惠於利差收歛反而逆勢上漲。柏瑞投信表示，雖然 3 月份美債殖利率上升，但隨著市場情緒回穩，資金恢復流入特別股相關資產。預期美債殖利率在大規模寬鬆環境下，維持緩升格局的機率較高，特別股的股利率仍相對具有吸引力。

柏瑞投信 2021 年 3 月「洞悉特別股」報告指出，對經濟前景的正向預期推升美債殖利率，特別股殖利率於 3 月份下滑 15 個基本點到 4.27%。此外，3 月份特別股與公債之信用利差收窄約 31 個基點，但此水準與近年低位仍有段距離，在市場流動性充沛、投資人持續追逐收益的背景下，特別股利差仍有收斂空間。

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，市場對於擴大財政支出、經濟復甦前景及通膨的預期，仍有可能推升美國長天期公債殖利率，在投資策略上可透過布局浮動利率、固定轉浮動利率標的，加上運用公債期貨等方式因應，降低利率風險。此外，以布局高票息、基本面穩健等中長期投資價值較優的特別股，同時兼顧風險控管。

另方面，受惠於提存的損失準備減少及資本市場收入的增加，美國銀行業第一季的財報普遍優於預期，盈餘年增率則受惠於低基期而顯著攀升。金融業第一季核心資本比率及股東權益占總資產比例仍維持相對高位，整體財務體質依然穩健。

特別股支付股利沒問題

根據美國聯準會 (Fed) 第二輪的壓力測試結果顯示，受測的大型銀行已大幅提高它們的資本，即便在嚴格的壓力情境下，資本都還在法規要求之上，顯示其體質已足夠穩健，所以放寬銀行可於第一季有限度的回購股票，而這些銀行既然有餘力返還資金給普通股的股東，支付特別股的股利想必更不是問題。

根據 Bloomberg 統計，市場上所有特別股，總計 3 月份有 10 檔特別股信評被調升、20 檔被調降，信評調降件數略見增加。不過，ICE 美銀固定利率優先證券指數的平均信評，仍維持在 BBB 等級的投資等級。

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲指出，在投組產業配置上仍相對看好體質穩健的銀行、保險公司，以及現金流量能見度比較高的公用事業、通訊服務業。此外，除把握參與優質特別股新發行的投資機會，也會逢低買進因短期波動上升而出現投資吸引力的標的，並調降評價偏高、稅後收益較不具吸引力的標的。

柏瑞投信提醒，特別股主要以中長期息收累積做為總報酬的貢獻來源，相對於資本利得更容易掌握，建議投資人衡量自身風險承受度，長期持有特別股，於低利環境中打造獲取較高息收的機會，並仍應注意特別股市場仍有波動風險。

2021 年 3 月「洞悉特別股」報告觀察面向之說明

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2021/3。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦。以上投資配置可能隨市場變動。 * 全文所指特別股之價格、殖利率、利差，皆以 ICE 美銀固定利率優先證券指數為例。 ** 特別股指數殖利率於 2021/3 為 4.3%。

《註》柏瑞投信於 2017 年 1 月率先在台灣推出首檔以投資特別股為訴求的基金 - 柏瑞特別股息收益基金（本基金配息來源可能為本金），該基金在境內特別股基金市場具領先地位，規模達 428.9 億元 ***。

柏瑞投信為使市場投資人能深入了解特別股市況，自 2018 年 4 月開始，每月發布「洞悉特別股」報告，從經濟成長、貨幣政策、財務體質、信評狀況、新股發行、評價面、資金面共七個面向回顧特別股整體市況，並提出分析與建議。

*** 資料來源：投信投顧公會，截至 2021/3/31。基金規模可能隨市況變動，本公司將不另行通知。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110136)

