聞泰科技澄清印度工廠無停工 午盤後股價仍大跌逾7%

週二 (27 日) 全球手機最大 ODM 廠聞泰科技 (600745-CH) 股價急殺崩跌逾 8%，股價創一年半新低，主要因為市場認為其在印度的工廠可能受到當地疫情大爆發的影響而停工。

午盤時段，聞泰科技針對市場傳聞出面澄清印度工廠正常生產中，安德拉省當地沒有封城，員工都安排專車接送，工廠依印度政府防疫要求執行早晚檢測體溫，做好消毒措施，保持社交距離，嚴格要求戴口罩。不過股價仍在低檔盤整未明顯回升。

圖片:(舜宇光學)

另一方面，聞泰科技今日也公布之前中國國家市場監督管理總局針對反壟斷的調查結果，因無壟斷產業相關事項因此針對聞泰科技收購歐菲光部分業務案主管機關不實施進一步調查。

針對以人民幣 24.2 億元買下歐菲光部分業務，聞泰科技表示主要是為了進一步向產業鏈上游延伸，躋身鏡頭組供應商陣營，促進公司業績長期可持續增長。收購目標的主業為生產和銷售微型鏡頭及相關零組件。

不過聞泰科技也在公告中提示相關風險稱，境外特定客戶 (市場認為是蘋果) 計劃終止與歐菲光及其子公司的採購關係，後續歐菲光及其子公司將不再從境外特定客戶取得現有業務訂單。

公司正與歐菲光、境外特定客戶進行持續溝通磋商，但收購資產最終能否取得訂單仍存在不確定性。收購資產需待交易完成後通過境外特定客戶審核工廠後才能重新取得訂單，若廣州得爾塔無法通過境外特定客戶審核，或通過審核後無法及時取得足夠的訂單，廣州得爾塔可能出現持續虧損、資產減損的風險，進而影響公司整體業績。