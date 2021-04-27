亞果遊艇海洋休憩生活圈成形 籌備澎湖青灣山城VILLA

全台最大遊艇集團亞果遊艇 (7566-TE) 除了安平遊艇城開發案正如火如荼進行中，在連結高雄、澎湖、台南安平形成海洋休憩生活圈的長遠規劃下，也開始拓展澎湖高端的旅遊市場，希望在澎湖青灣可以建立高端的飯店與旅遊行程，帶給亞果會員不同的旅遊經驗，促使會員能年年到澎湖青灣享受遠離塵囂的渡假體驗。

青灣具有特殊玄武岩地質景觀和深厚歷史底蘊，且距離馬公港與澎湖機場僅 15 分鐘車程，亞果遊艇看好青灣的發展潛力，2018 年取得澎湖青灣仙人掌公園 BOT 案 50 年開發營運權，全區占地 18 公頃，開發內容包括三面環海的濱海度假村、國際潛水中心、仙人掌公園，預計完工後可結合亞果既有的海上休憩遊程，並串聯陸上，成為新形態的高端休憩指標。

地理位置。(圖: 亞果遊艇提供)

亞果遊艇指出，澎湖旅遊市場廣闊卻缺乏完善的高端飯店和旅遊整合，不過，在疫情影響下除了國內旅遊熱絡外，國人也積極開始選擇離島與跳島型的旅遊行程，因此，亞果遊艇開始擘劃打造山城度假 VILLA，期待吸引會員每年到澎湖朝聖渡假，為澎湖帶進含金量高的觀光客群，同時促進澎湖地方經濟共榮。

今年是青灣山城 VILLA 增建準備期，五月中起仙人掌公園與部分餐廳將開始營運，亞果遊艇預計明年第三季前完成建築師評選，接續於兩年半內完成建造擁有多元藝術設計風格的 VILLA，並同時結合青灣全區的陸海空如潛水、滑翔翼、沙灘吉普車等旅遊活動，串聯起高端旅遊休憩服務網絡。

青灣空拍。(圖: 亞果遊艇提供)

未來亞果會員可由台南安平 VILLA 一路玩到青灣 VILLA，其中，在安平 VILLA，會員可透過完全不同室裝享受遊艇港灣前 VILLA 氛圍，而在青灣，會員可體驗知名建築師作品與不同設計的建築風格，可同時滿足家庭與商務招待需求。

Miniwiz 與亞果共同考察青灣園區。(圖: 亞果遊艇提供)

亞果這次除了在澎湖青灣進行投資開發之外，更強調環境永續經營的願景，因此，規劃在青灣設置環保永續園區，預計將引進世界知名材料科技公司小智研發生產的科技機器「miniTrashpresso」，用來解決垃圾問題，避免二次汙染海洋，miniTrashpresso 具體積小、零耗碳、零排廢等特性，消費者可將一次性使用的咖啡杯或是塑膠容器丟入，機器會透過 AI 系統分類並在 2 分半鐘產出再生磁磚、花器等回收再製永續產品，此外，蚵殼、寶特瓶、漁網等破壞海洋的塑膠製品都可以透過特殊科技的方法將垃圾轉化為未來青灣建設中，戶外公共區域所需的建材，與發展成觀光紀念商品，為青灣帶走垃圾，同時打造出具有澎湖特色的文創藝術。

亞果認為改善環境汙染和碼頭海洋廢棄物等問題，不僅是發展海洋休憩首要任務，還可厚植永續競爭力，除了為澎湖觀光產業注入新的能量之外，也積極運用科技方法來解決離島垃圾問題。