半導體業建廠+空汙稽查 傑智環境今年業績可望成長

空污防治廠商傑智環境科技 (6723-TE) 今 (25) 日公布 2020 年財報，稅後純益 3385 萬元，每股純益 1.65 元，公司看好，晶圓代工廠、半導體廠在台建廠擴張，以及各縣市加強空污稽查，有利今年業績成長。

傑智環境科技 2020 年營收 7.4 億元，毛利率為 15.11%，年增 0.66 個百分點，稅後純益 3385 萬元，年減 25.07%，每股純益 1.65 元，對於去年獲利衰退，公司指出，主因接單結構影響。

由於晶圓代工廠、半導體廠在台的建廠擴張空污防制及各縣市將加強空污稽查，今年傑智環境科技營收可望向上走高。

傑智環境科技成立於 2006 年，實收資本額 2.05 億元，主要法人股東之一為無塵室機電系統整合廠商漢唐 (2404-TW)，漢唐持股約 49.88%。

傑智環境主要業務為空污防制包括揮發性有機廢氣 (VOCs) 等及 PM2.5 前驅污染源，以及空氣污染防制能資源回收設備與系統的設計、製造與安裝，並提供製造業客戶全方位空氣淨化與節能專業服務。該公司主要產品應用領域具有品質及信賴性要求高、專利權研發保護、高度進入障礙及訂單穩定等特性。

傑智環境科技具備專利技術研發與整合化工、電控、環工、機械、熱流及自動控制之能力，客戶涵蓋高科技業、表面塗裝、塗佈印刷業、膠帶業、銅箔基板業、PU 合成皮業及化工業等，如台積電 (2330-TW)、美光、聯電 (2303-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、中芯半導體、惠科、六和機械、宏全 (9939-TW)、聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 者為其客戶。

傑智環境科技 2021 年營收 1.87 億元，年減 17.66%。