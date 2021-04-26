東芝大股東3D Investment 要求再次檢討CVC的併購提案

根據《路透社》報導，日本東芝 (6502-JP) 的第三大股東、持有東芝 7.2% 股份的新加坡 3D Investment Partners，26 日 (週一) 當天以書面方式要求東芝在中止有關英國私募基金 CVC 資本合夥公司 (CVC Capital Partners) 所提出的併購提案，再次進行戰略性選項的檢討。

東芝在進入這個月之後，證實了 CVC 有向該公司表達併購上的意願，開出的條件被認為是每股約 5000 日圓。

不過東芝方面也在 4 月 20 日的時候表示，由於 CVC 所出示的初步提案並未載明具體細節，無法針對該併購提案進行評估，該公司在方針上並沒有接受的打算。而另一方面，CVC 也中斷了併購提案的檢討。

3D Investment 批評，東芝這一連串舉動所給人的印象是，CVC 的併購提案具有敵意。而就 3D Investment 的立場而言，該公司並非要求東芝進行私有化，卻也主張「他們必須明確表明立場，歡迎包含私有化在內的可讓企業價值向上提升的提案。」

此外，3D Investment 也提到，如果考量到東芝的品牌力量以及具有競爭力的智慧財產權及資產等潛在價值，他們相信東芝股票的價格應當超過每股 6,500 日圓。