操盤手看台股：天量過後漲價概念持續發威 優先鎖定一類股

上周提到台股由於增量資金挹注，再加上當沖客的每日進出，量能當然會放大，故 6000 多億的成交量，雖是近期大量，但是不需要過度擔心行情是否反轉。隨著月均量逼近 4000 億，大家其實要盡快適應行情的節奏，這當中包括了當沖與隔日沖比例增加，以及後續將迎來日均量 5000 億的時代。先前談過股市其實是相對的，當大量發生在絕對高檔，但是股價未見明顯轉折，就代表資金對此價量關係有一定的認同度。別忘了！這裡可是歷史高點附近，出現歷史天量本來就是相對合理的，重點仍在哪一族群能率先越過大量區的股價高點。以上周五的行情來看，部分漲價概念股已領先過高，部分則逼近本波高點，本周就有機會越過。

目前資金在電子與原物料之間輪動，持續看好的「漲價概念」主軸不變。第 2 季陸續調漲報價的 MCU(微控制器) 及 MOSFET(金氧半場效電晶體) 熱度未減，近日業界傳出 MCU 的盛群及松翰已開始全面停止接單，顯見缺貨漲價潮不僅影響的層面仍在擴大，並且影響的時間可能會到年底，甚至 2022 年。目前隨著晶圓代工廠、封測廠於第 2 季相繼漲價，相關 MCU 業者已表示第 3 季價格可能持續調漲，以反應成本，後續如義隆電、偉詮電、新唐等可持續追蹤。至於 MOSFET，隨著下游品牌廠皆積極拉貨，相關業者營運看俏，如尼克森、富鼎，由於首季獲利優於市場預期，股價相繼創下波段新高，顯見有漲價概念加持的 IC 設計股本波漲勢還沒完。

半導體市況熱，對矽晶圓用量大幅提升，矽晶圓同樣面臨缺貨漲價情形，先前已有進一步解析。近日市場傳出，部分業者已在研擬對 8 吋與 12 吋矽晶圓調漲報價，顯見缺貨問題未解，看好的環球晶、中美晶、合晶、台勝科等將受益，本波股價也維持強勢。另外，近日虛擬貨幣市場出現新項目─奇亞幣，其主要藉由未使用的儲存空間進行挖礦，因此硬碟容量越大，越有利挖礦，故拉動了硬碟及相關記憶體需求，看好的記憶體模組如威剛、十銓、宇瞻等可望進一步受惠。另外，曾談過銅價今年欲小不易，近日每噸將挑戰一萬美元大關，PCB 上游的銅箔、玻纖布、銅箔基板也具漲價概念，也要列入追蹤。

對於一個操盤手而言，股價的走勢是多空雙方對決的結果，盤面或股票能走出多方架構靠的是資金動能的推升，買入的金額比賣出的股票多，行情自然呈現上漲。對於一檔股票而言，能夠領先大盤過高或是相較於大盤來得強的個股，通常代表獲得較多的資金認同；在一系列漲價概念股中，要優先鎖定這一類相對強勢股。

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