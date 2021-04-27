傳產車輪戰 誰低估？

台股加權指數衝上萬七，但這次不是靠電子權值股，看台積電走勢便知道，佔權值三成的台積電近期在 600 元附近整理，鋼鐵、塑化、金融族群接棒，其中金融股成為指數站上萬七的要角，今年金融股前三月獲利相當可觀，富邦金 (2881-TW) 前三月已賺 4.89 元，國泰金(2882-TW) 前三月 eps 4.32 元，開發金(2883-TW) 前三月 eps 0.66 元，另外，證券股受惠台股創新高成交量放大，今年 Q1 業績獲利十分亮眼，宏遠證(6015-TW)Q1 獲利 0.93 元，中壽(2823-TW)Q1 EPS2.08 元，單季獲利超過 2 元，但股價只有 20 多元，這些獲利如果擺在電子股，股價就不只這樣了，電子股自去年開始漲，本身基期相對高，市場資金自然流向這些長期被低股的個股。

中鋼領軍原物料股全面上漲

我在 1430 期周刊推薦萬海 (2615-TW)，當時股價 45 元附近，短短不一個月時間股價已經來到 80 元以上，波段漲幅 8 成接近一倍，未來不排除往百元價位挑戰，三月營收 128 億維持高檔，Q1 合併營收 386 億繳出最強淡季，單季有機會挑戰 5～6 元，全年獲利一個股本以上，第二季估計運價將持續維持高檔，整體獲利不排除往上調整。塑化華夏(1305-TW) 今年 Q1 獲利估計 1.5～2 元，股價走勢越走越高，從當初推薦 30 元上下，已突破 2017 年高點 37.6 元，股價已創 26 年以來新高來到 45.45 元，估第一季 EPS 約 1.5 元，第二季 PVC 報價仍持續看好，全年 EPS 預估 5 元以上，以目前本益比來估算仍是 10 倍不到，持續看好。至於鋼鐵股我看好中鋼 (2002-TW) 旗下中鴻(2014-TW)，當時推介股價 18 元，股價漲到至今已接近一倍，Q1 合併營收 108 億，中鋼股價創 12 年新高來到 39.1 元，3 月公佈自結 0.25 元，中鴻 2 月公佈自結 0.45 元，3 月營收月增 10.5%，合理估計應優於 2 月獲利，合理推估 Q1 獲利將有一元以上的水準，中鴻的獲利優於中鋼，但股價仍低於中鋼，依舊委屈。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1434 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：寶島缺人，不缺老薑

◎高手論戰：外資新寵買中小型股？

◎投資總舖師：Mini-LED 起飛，選誰？

◎台股照明燈：矽晶圓漲完輪被動元件漲

