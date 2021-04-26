回歸大禮 中港債券南向通可望7月上路

週一 (26 日) 市場傳出中港雙方的債券通南向部份將於 7 月初啟動，以作為香港回歸中國 24 周年的禮物。根據知情人士指出南向通與已開通 4 年的北向「債券通」最大差異是，南向通設有投資額度及可投資的債券範圍。

香港金管局發言人回應傳言時稱，南向通架構研究工作正在進行，若有進一步消息會公佈。

中港間的「債券通」於 2017 年 7 月 3 日啟動至今已約 4 年，但只開放境外投資人買賣中國債市的「北向通」，「南向通」一直未推出。香港金管局總裁余偉文曾透露，正就「南向通」與中國人行在投資人、產品類別等方面溝通，目標是今年下半年推出。

(圖片: AFP)

消息人士指出，「南向通」可能當作香港回歸 24 周年的賀禮，並於假期後第一個交易日 (7 月 2 日) 啟動，只是具體日期可能會出現變動，有待主管機關最後決定，預期 5 月份就會有「南向通」的消息。

目前「北向通」投資中國債券的範圍及金額並無太大限制，只對境外法人實施宏觀審慎管理，沒有投資額度管制，只需向中國人行備案計劃投資規模。

但據了解「南向通」規定則會有所不同，將設有投資額度，並由中國主管機關把關，因為中國設有資本管制，中國方面最關注資金流向管理問題。

所以債券「南向通」將採取封閉模式，做法類似於目前股票市場「港股通」，資金原路往返，在香港的把關工作落在金管局的債務工具中央結算系統 (CMU)。此外，開通初期可投資的債券範圍會有限制，並非所有境外債券都可以買賣。