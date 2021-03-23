香港財政司長看好下半年香港經濟全面復甦

周二 (23 日) 香港財政司司長陳茂波表示，預估香港今年經濟仍將延續這波經濟復甦趨勢，但恢復強度並不確定。他期望在接種疫苗取得效果後，香港經濟今年下半年可望全面恢復。

陳茂波提到去年新冠疫情對香港經濟活動造成重大衝擊，即便去年第三季開始香港經濟已出現回溫跡象，但受到新一波疫情拖累，香港經濟成長速度再度放緩。

但他認為今年是經濟「復元之年」，去年全球經濟大幅萎縮，而今年在全球各地展開接種疫苗措施下，全球經濟在今年下半年均有機會反彈 。

他表示中國經濟加快復甦，將有利香港進出口表現。另外，以定位來看，他指出香港未來幾年在中國經濟內循環中，將擔當重要角色。以長遠角度來看，某些國家高舉保護主義，影響全球供應鏈生產佈局，香港需為此做好準備。

香港在近幾年已全力打造良好的多邊貿易關係，亦期望未來香港在加入區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 後，能夠從中受惠。

(圖片: AFP)

另一方面，陳茂波近期對外強調香港沒有資金大舉外逃的問題，澄清外界對於香港恐怕成為中美對抗下的犠牲品，造成外資撤資現象。他用數據指出，香港核心競爭力仍然未變，香港銀行存款一直持續上升，資金及人才則保持自由流動，香港聯繫匯率制度也保持穩定，意味要求外界別用放大鏡觀察香港經濟。

面臨財政赤字，陳茂波表示香港政府推出多項紓困措施，當中以民生為重，且提高「對民生福利影響最少」的股票交易印花稅來擴展財源。此外，他也稱目前不是課徵商品及服務稅的適當時機。

